El presentador y productor de televisión Ferdinand Pérez se recupera satisfactoriamente tras serle removido este martes un tumor canceroso diagnosticado recientemente.

La familia del comunicador, agradeció las muestras de apoyo y compartió las siguientes expresiones:

“En el día de hoy Pérez fue sometido a una exitosa cirugía para remover el pequeño tumor, que fue detectado a tiempo”, se indicó por escrito.

“Su familia agradece infinitamente las oraciones que miles y miles de puertorriqueños comenzaron desde anoche mismo. También agradecen todos los mensajes y muestras de cariño que han recibido. Por el momento solicitan espacio para que Ferdinand pueda recuperarse en las próximas semanas. Cualquier asunto que haya que comunicar, se hará oportunamente si así entienden deban hacerlo. Nuevamente, gracias a todos por sus oraciones y mantengámoslas ahora para este proceso de recuperación”.

Esta sería una nueva batalla contra el cáncer para uno de los conductores del espacio televisivo, cuyos compañeros dieron a conocer la noticia el lunes.

“En el día de ayer se le encontró un pequeño tumor canceroso en su cuerpo y el mismo ya está siendo atendido”, indicó Alex Delgado.

“He estado en comunicación con Ferdinand y, tú hablando con él, lo notas de buen ánimo, como cotidianamente hablamos con él. Él está bien confiado en que Dios va a intervenir nuevamente en este caso. Lo que pide es oración”, manifestó el periodista.

En marzo de 2023, el también exlegislador dio a conocer que le habían detectado un tumor canceroso, por lo que tuvo que poner en pausa la animación del espacio. Cuatro meses más tarde, regresó al programa tras culminar la etapa intensa de tratamientos para atajar el cáncer de cabeza y cuello que le fue diagnosticado.

Esta vez, la producción de programa compartió en sus redes sociales una fotografía de Ferdinand junto a su esposa, Igrid Pagán, acompañada del siguiente mensaje:

“El cáncer toca la puerta de nuestro Ferdinand por segunda vez. ¡Les pedimos muchas oraciones para así ganar esta última batalla! Te queremos, Ferdi. ¡Solo nunca estarás! Dios te bendiga, acompañe, ilumine y proteja en todo momento”.