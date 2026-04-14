¡Fuera Laura Zapata de La Casa de los Famosos 6!
Ahora quedan 13 participantes en el reality show de Telemundo.
La veterana actriz mexicana Laura Zapata sorpendió esta noche al convertirse en la octava habitante eliminada de la sexta temporada del reality show La casa de los famosos.
La controvertida figura fue eliminada por el voto del público en una gala en la que otros 11 participantes estaban nominados para abandonar el programa de Telemundo: Kenny, Yoridan, Fabio, Kenzo, Caeli, Luis, Curvy, Celinee, Horacio, Josh y El Divo.
Estos son los 13 famosos que todavía compiten por el gran premio de 200,000 dólares:
-Josh Martínez
-Laura González
-Fabio Agostini
-Stefano Piccioni
-Celinee Santos
-Kenny Rodríguez
-Caeli
-Yoridan Martínez
-Kenzo Nudo
-Curvy Zelma
-Eduardo Antonio “El Divo”
-Horacio Pancheri
-Luis Coronel