Fuerte cruce entre Alejandro García y Marilú Guzmán en “Primera Pregunta”
Los panelistas se fueron pico a pico durante la transmisión en vivo.
Un fuerte careo se produjo esta tarde entre dos de los panelistas del programa de análisis político Primera Pregunta (Telemundo).
Se trata del exgobernador Alejandro García Padilla y la excandidata al Senado Marilú Guzmán, quienes se enfrascaron en un intenso intercambio mientras analizaban el viaje de varios políticos y funcionarios del gobierno a la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebra en Madrid, España.
En uno de los momentos más tensos, la activista le ripostó al exgobernador: “No vengas a decir, a menospreciar mi crítica, a decir que estoy criticando por criticar. Estoy siendo portavoz de la indignación de la gente que está jarta”.
A lo que el exmandatario respondió: “Del 1% que sacaste en las elecciones Marilú”, comentario que avivó aún más el cruce.
La discusión continuó cuando García Padilla intervino, dirigiéndose al periodista y conductor del programa, Rafael Lenín López: “Pero Lenín pon un poco de orden aquí. Esta señora no deja hablar a los demás”.
Acto seguido, añadió: “No grites, estoy al lado tuyo”, mientras Marilú repetía: “no me vengas con demagogia”.
