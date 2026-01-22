Un fuerte careo se produjo esta tarde entre dos de los panelistas del programa de análisis político Primera Pregunta (Telemundo).

Se trata del exgobernador Alejandro García Padilla y la excandidata al Senado Marilú Guzmán, quienes se enfrascaron en un intenso intercambio mientras analizaban el viaje de varios políticos y funcionarios del gobierno a la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebra en Madrid, España.

En uno de los momentos más tensos, la activista le ripostó al exgobernador: “No vengas a decir, a menospreciar mi crítica, a decir que estoy criticando por criticar. Estoy siendo portavoz de la indignación de la gente que está jarta”.

A lo que el exmandatario respondió: “Del 1% que sacaste en las elecciones Marilú”, comentario que avivó aún más el cruce.

La discusión continuó cuando García Padilla intervino, dirigiéndose al periodista y conductor del programa, Rafael Lenín López: “Pero Lenín pon un poco de orden aquí. Esta señora no deja hablar a los demás”.

Acto seguido, añadió: “No grites, estoy al lado tuyo”, mientras Marilú repetía: “no me vengas con demagogia”.

Mira el video: