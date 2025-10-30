A partir de este sábado, 1 de noviembre a las 8:00 p.m., la pantalla de Telemundo abre sus puertas al Cine Puertorriqueño con la presentación de “La Pecera”, una de las producciones más aclamadas y reconocidas internacionalmente del cine puertorriqueño contemporáneo.

“Por primera vez en la televisión puertorriqueña llega una de las películas más importantes del cine moderno boricua, una obra que ha conquistado el mundo y ha sido premiada internacionalmente. Ahora, todo Puerto Rico podrá disfrutarla”, expresó mediante declaraciones escritas Migdalia Santiago, presidenta de Telemundo Puerto Rico.

La Pecera narra la historia de Noelia, una artista de 40 años que regresa a Vieques tras ser diagnosticada con metástasis de cáncer y decidir rechazar la medicina convencional. La película entrelaza su lucha personal con la batalla colectiva de la comunidad viequense por su salud, resaltando la conexión entre la contaminación ambiental y la enfermedad.

PUBLICIDAD

La cinta, estrenada en 2023, fue escrita y dirigida por Glorimar Marrero Sánchez, bajo la producción de Solita Films, Auna Producciones y La Canica Films. Filmada en Puerto Rico y España, cuenta con un elenco estelar encabezado por Isel Rodríguez, Modesto Lacén, Magali Carrasquillo y Maximiliano Rivas, entre otros.

Las otras películas que formarán parte del Cine Puertorriqueño de Telemundo son: Lo que le pasó a Santiago, Perfume de Gardenias, Érase una vez en el Caribe y Quién Eres Tú.

Telemundo estará anunciando próximamente las fechas de las otras películas.