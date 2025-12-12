El cantante suizo Nemo, ganador de Eurovisión en 2024, anunció este jueves que renuncia a su trofeo en protesta por la participación de Israel en la edición de 2026.

El representante de Suiza indicó en Instagram que Eurovisión defiende la unidad, la inclusión y la dignidad para todos y que la presencia de Israel el próximo año “muestra un claro conflicto entre esos ideales y las decisiones tomadas por la UER” (Unión Europea de Radiodifusión).

“Esto no se trata de individuos o artistas. El concurso ha sido utilizado repetidamente para suavizar la imagen de un Estado acusado de actos indebidos, mientras desde la UER se insistía en que Eurovisión ‘no es político’”, añadió el artista, que en 2024 se hizo con el Micrófono de Cristal con su tema ‘The Code’.

Nemo aseguró que esa es la razón por la que ha decidido devolver el premio: “Si los valores que celebramos en el escenario no se viven fuera de él, incluso las canciones más bonitas pierden su significado”.

Su escrito precisó que devuelve el trofeo a la sede de la UER en Ginebra porque siente que ya no tiene que estar en su estantería.

“Siempre estaré agradecido a la comunidad eurovisiva, a los fans que votaron, a los artistas con los que compartí escenario y a la experiencia que me formó como persona y como artista. Esta decisión surge de la preocupación por los valores que Eurovisión promete, no del rechazo a quienes la hacen especial. La música nos sigue conectando. Esa convicción no ha cambiado”, sostuvo.

En la última asamblea general de la UER, celebrada la semana pasada, se ratificó la permanencia de Israel en la próxima edición de Eurovisión, que se celebrará en Austria.

Tras la votación, cinco países ya han anunciado que no estarán presentes en el concurso: España, Irlanda, Eslovenia, Países Bajos e Islandia.

La UER, que engloba a las cadenas públicas de 56 países y organiza el festival, expresó este jueves su deseo de que los países que no participen en la edición de 2026 “regresen muy pronto”.

Su comunicado lamentó que, a raíz de la polémica en torno a la participación de Israel y la retirada del festival de varios países, varias cadenas que forman parte de la organización hayan sido criticadas por la postura adoptada, tanto en el caso de los favorables a quedarse en Eurovisión como en el de quienes se han retirado.