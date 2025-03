El actor estadounidense George Clooney, considerado uno de los más atractivos de Hollywood en la década de los 2000, asegura que a los 63 años ya no hace películas románticas porque no quiere competir con protagonistas de 25.

“Miren, tengo 63 años. No intento competir con protagonistas de 25 años”, dijo el oscarizado actor. “Ese no es mi trabajo. Ya no hago películas románticas”, precisó Clooney.

El intérprete de “Good Night, and Good Luck” (Buenas noches y buena suerte) hizo estas declaraciones en el popular programa “60 minutos” de la cadena CBS donde además de cine y teatro, también realizó algunos comentarios sobre la situación política de su país.

Según recuerdan medios especializados, su última comedia romántica fue “Ticket to Paradise” de 2022, con Julia Roberts, que recaudó la considerable suma de 168 millones de dólares en taquilla mundial.

En el programa se destacó que la etapa de Clooney como “el hombre más sexi del año” a principios de la década de los 2000 marcó uno de los puntos culminantes de su carrera cinematográfica, algo que el ganador del Oscar reconoció como “un gran momento” para él.

39 Fotos La revista People ha otorgado el título desde 1985.

Aunque para el laureado actor, ese momento ya ha pasado.

A los 63 años, Clooney va a debutar este mes en Broadway, protagonizando una adaptación teatral de la película nominada al Oscar de 2005, “Good Night, and Good Luck”.

Clooney coescribió tanto el guion original como esta obra, narrando la historia del periodista pionero Edward R. Murrow, quien se enfrentó al implacable senador Joseph McCarthy, mientras resistía la presión de no causar revuelo en su propia cadena de noticias.