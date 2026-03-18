La actriz puertorriqueña radicada en Miami, Guelmarí Oppenheimer, está de plácemes como parte del elenco de la película “Ethan Bloom”, en la que actúa junto al reconocido actor estadounidense Joshua Malina, la actiz canadiense Richelle Lefevre y el también boricua Carlos Ponce, entre otros.

El filme, que ya estrenó en Estados Unidos, llega el jueves 19 de marzo a las salas de Fine Arts Popular Center y Fine Arts Miramar, de Caribbean Cinemas.

“Me siento muy feliz y agradecida de formar parte de ‘Ethan Bloom’. Aunque he trabajado muchos años en televisión, cine y teatro, cada proyecto tiene algo especial porque las historias hacen que cada proceso creativo sea distinto”, dijo de entrada Oppenheimer.

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“Para mí ha sido una experiencia muy bonita, especialmente porque el guion tiene mucho corazón y un mensaje muy humano sobre la familia, la fe, la espiritualidad y como nos relacionamos con ella”, manifestó emocionada Guelmarí a su llegada a Puerto Rico el miércoles en la mañana.

“Ethan Bloom” sigue la historia de un jovencito judío de 13 años que debería estar preparándose para su ceremonia de bar mitzvá (rito de iniciación de la mayoría de edad). Sin embargo, comienza a cuestionar su identidad espiritual al sentirse atraído por la iglesia Católica, donde encuentra consuelo bajo la guía del padre Díaz (Carlos Ponce).

A través de la sabiduría de una rabina poco convencional (Rachelle Lefevre), el amor de su familia y su primer romance, Ethan (Hank Greenspan) deberá enfrentar sus propias contradicciones para descubrir que la fe no se trata de elegir un solo camino, sino de aceptar todas las piezas desordenadas que determinan quiénes somos.

La película, escrita y producida por la arecibeña Maylén Domínguez, fue ganadora del Director’s Choice Award a Mejor Comedia Largometraje en el Sedona International Film Festival.

Guelmarí Oppenheimer, hija de la recordada actriz Martita Martínez, ofreció detalles de su personaje en la comedia que celebra la convivencia de las culturas puertorriqueña y judía en Miami.

“Interpreto a ‘Rosa García’, la madre de ‘Camille’ (Caroline Valencia), que es la mejor amiguita del personaje titular. Es un personaje muy entrañable porque representa a muchas madres latinas: protectoras, presentes, siempre tratando de hacer lo mejor por sus hijos. Me gustó mucho que la película la muestra de una forma muy auténtica, sin clichés. Es simplemente una mamá preocupada por su hija y por su familia, con mucho amor y sentido del humor”, expuso.

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La boricua resaltó la figura de Carlos Ponce y del famoso actor Joshua Malina (“Gary Bloomfield”, padre de “Ethan”).

“Ya había trabajado con Carlos Ponce, pero desde otro ángulo. Fue mi talento en una campaña publicitaria en la que yo era la directora creativa y productora, así que reencontrarnos en esta película fue muy divertido. Carlos es un gran profesional y además tiene una energía muy generosa en el set, lo que hace que trabajar con él sea muy agradable. También fue un regalo poder compartir con Joshua Malina, de quien soy fan por su trabajo en ‘Scandal’. Fue una experiencia muy especial”, sostuvo.

Como parte del estreno de “Ethan Bloom” en Puerto Rico, luego de la función de las 7:10 p.m. del 19 de marzo en Fine Arts Popular Center, se llevará a cabo un conversatorio con Oppenheimer y la escritora y directora Maylén Domínguez, donde compartirán con el público detalles de la realización de la película y el proceso creativo detrás de la historia.