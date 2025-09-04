Esta saga, creada por James Wan, no se limita a las cuatro entregas de “The Conjuring”, pues incluye las películas de “Annabelle” y “The Nun” por los eventos y personajes que va entrelazando.

A continuación te explicamos cómo ver toda la franquicia en orden cronológico para que no te pierdas ni un susto.

“The Nun”

Aunque ha sido una de las últimas líneas en iniciarse dentro de la franquicia “The Conjuring”, la historia de la dichosa monja es la que primero arranca. La monja (estrenada en 2018) cuenta el origen de este demonio, que nos lleva hasta la Rumanía de 1952.

“Annabelle: Creation”

Inmediatamente después tendría lugar la trama de “Annabelle: Creation”, pese a que se estrenó un año antes, en 2017. El origen de la muñeca Annabelle se remonta a la California de 1955, donde nace el siniestro juguete que tantas alegrías le ha dado a la franquicia y tantos disgustos nos ha dado a nosotros.

“The Nun II”

El segundo lugar en esta guía cronológica de las películas de “The Conjuring” es esta nueva entrega sobre la espeluznante religiosa. Tiene lugar cuatro años después de los sucesos de la primera, en 1956.

“Annabelle”

En el momento de su estreno, en 2014, esta era la precuela de la franquicia “The Conjuring” dedicada a Annabelle. Sin embargo, después del lanzamiento de “Annabelle: Creation”, hay que empujar la segunda entrega de la saga algo más para atrás en nuestra cronología, pues tiene lugar en 1967, más de una década después del origen real de la muñeca infernal.

“The Conjuring”

Y por fin llegaríamos a la película donde empezó todo. Aquí fue donde conocimos al matrimonio formado por Ed y Lorraine Warren en pantalla grande, en 2013. Aquí apareció también por primera vez Annabelle, como esa muñeca poseída por el espíritu de una bruja de la que llevamos hablando ya una década. En la historia, todo ocurre en 1971.

“Annabelle Comes Home”

Tanto impacto tuvo la imagen del juguete diabólico que ha llegado a protagonizar hasta tres películas propias. Esta entrega de 2019 muestra a la hija de los Warren lidiando con este y otros objetos maléficos almacenados por sus padres mientras están de viaje; y tiene lugar solo un año después de la primera película de “The Conjuring”, en 1972.

“The Conjuring 2”

La línea narrativa principal de la franquicia, la del matrimonio Warren, continúa en “The Conjuring 2”, estrenada en 2016 y la penúltima por cronología, al ambientarse en 1977.

“The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It”

Estrenada en 2021, es la única de toda la franquicia que tiene lugar en los años ochenta. Se trata de un caso en el que un hombre acusado de asesinato alegó en su defensa que 43 demonios le poseyeron para cometer el crimen.

“The Conjuring 4: Last Rites”

Ed y Lorraine Warren se enfrentan a uno de los casos más aterradores de su carrera. La familia Smurl se muda con ilusión a la casa de sus sueños, pero pronto su vida se convierte en una pesadilla. Ruidos inexplicables, olores insoportables y presencias oscuras comienzan a manifestarse en el hogar, afectando física y emocionalmente a cada miembro de la familia.