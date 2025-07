( The Associated Press )

Los Ángeles. Michael Madsen, cuyos personajes amenazantes en “Reservoir Dogs” y “Kill Bill” lo convirtieron en una figura destacada en las películas de Quentin Tarantino, ha fallecido. Tenía 66 años.

Madsen fue encontrado sin vida en su residencia en Malibú, California, la mañana del jueves y fue declarado muerto, según informó el comandante de guardia del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, Christopher Jauregui. Se cree que murió por causas naturales y las autoridades no sospechan de ningún acto delictivo. Su representante, Ron Smith, señaló que la causa aparente fue un paro cardíaco.

La carrera de Madsen abarcó más de 300 créditos desde principios de los años 80, muchos de ellos en películas de bajo presupuesto. Sin embargo, su momento más memorable en pantalla quizás fue la sádica tortura a un oficial de policía capturado —mientras bailaba al ritmo de “Stuck in the Middle with You” de Stealers Wheel— como el Sr. Blonde en “Reservoir Dogs” (1992).

Se convirtió en un actor recurrente en las películas de Tarantino, apareciendo también en “Kill Bill” y “The Hateful Eight”.

“En los últimos dos años, Michael Madsen había estado haciendo un trabajo increíble en el cine independiente, incluyendo las películas próximas Resurrection Road, Concessions y Cookbook for Southern Housewives, y realmente estaba entusiasmado con este nuevo capítulo en su vida”, expresaron sus representantes Ron Smith y Susan Ferris, junto con su publicista Liz Rodriguez en un comunicado. Añadieron que Madsen “fue uno de los actores más icónicos de Hollywood, y será extrañado por muchos”.

Durante una ceremonia de huellas en el TCL Chinese Theatre en noviembre de 2020, Madsen reflexionó sobre su primera visita a Hollywood a principios de los años 80:

“Salí, caminé, miré y me pregunté si algún día eso iba a ser parte de mí. Y no lo sabía, porque en ese momento no tenía claro qué iba a hacer con mi vida”, dijo. “Pude haber sido albañil. Pude haber sido arquitecto. Pude haber sido basurero. Pude no haber sido nada. Pero tuve suerte. Tuve suerte como actor”.