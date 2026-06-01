HBO ha confirmado que la aclamada serie ‘Euphoria’, que emitió el domingo el último capítulo de su tercera temporada, concluirá definitivamente con esta entrega, poniendo fin a una producción que, desde su estreno en 2019, se ha convertido en uno de los mayores éxitos de la cadena.

El creador de la ficción, Sam Levinson, anunció la decisión en una entrevista con un podcast de The New York Times, una información que posteriormente fue ratificada por HBO, según ha señalado Variety.

La producción, protagonizada por Zendaya, se despide tras siete años de trayectoria, tres temporadas y 26 capítulos. El final llega después de varios retrasos en la producción de la última entrega.

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La mayor parte del elenco, especialmente Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer o Jacob Elordi, han visto cómo sus carreras eran lanzadas al estrellato gracias, en parte, al éxito de la serie.

Antes de esta confirmación oficial, Zendaya ya había señalado en entrevistas recientes que esperaba que la tercera temporada fuera la última, alimentando las especulaciones sobre el desenlace final.

’Euphoria’, basada en la vida de su creador -Sam Levinson- sigue a un grupo de estudiantes de secundaria mientras liiean con las drogas, el sexo, la identidad, el trauma, las redes sociales, el amor y la amistad.