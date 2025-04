“Un oasis en medio del desierto”, eso es lo que quiere brindar Héctor Delgado con su nuevo canal Maranatha 911 TV, que busca transformar las vidas de sus televidentes y guiar a la juventud por un buen camino con su misión de esperanza, restauración y verdad desde este lunes, 14 de abril, comienzo de la Semana Santa, por el Canal 1.

Desde lo que catalogó como su “segundo hogar”, el residencial Luis Llorens Torres, el pastor anunció el lanzamiento de su nuevo proyecto multimedios, que busca ser el “canal número uno” que sirva como herramienta para atajar los problemas sociales que aquejan a Puerto Rico, como la violencia, el trastorno por consumo de sustancias, las rupturas relacionales y la pérdida de valores con un mensaje de fe y salvación.

“Hay algo que no podemos negar, hay una bola de fuego que cada día está creciendo, y en esa se encuentran los asesinatos, los suicidios, la depresión, la drogadicción y no nos podemos quedar parados y hacer de la vista larga, porque a veces no entendemos que esa bola de fuego, algún día, puede quemar nuestros hijos”, expresó el religioso sobre su iniciativa que trabaja junto al ex vicepresidente y gerente general para el mercado de Puerto Rico de Spanish Broadcasting System (SBS), Víctor Roque, así como el antiguo vicepresidente de operaciones del conglomerado, Sixto Pabón.

Delgado destacó que uno de los programas televisivos con los que apuestan transformar a su audiencia será “La gran mentira”, un espacio que contará con entrevistas de confinados que estuvieron involucrados en el narcotráfico y que permitirá al público escuchar directamente de quienes han vivido en el mundo delictivo y servir como una herramienta de prevención para jóvenes en riesgo.

“No sabemos cuándo van a estar en un restaurante, donde se forma un tiroteo, y ellos reciben una bala perdida. Dios no quiera, uno no sabe cuándo van a estar batallando con los pensamientos de suicidios”, resaltó también, adelantando que el canal también contará con un “call center” 24/7, que contará con profesionales de la salud, trabajadores y psicólogos para asistir al público en casos de emergencia.

Otra apuesta que transmitirá por el canal 1 será “Lo que Dios unió”, un programa que integrará a matrimonios que estuvieron a punto del divorcio, pero que restauraron su relación con el poder de la fe. La primera entrevista será con el pastor Julio Ramos, mejor conocido como Julio Voltio, y su esposa Mary Hernández.

Además, la producción de “Nada más que la verdad”, entonces transmitido por Telemundo Puerto Rico, llegará a su nuevo hogar, donde tendrán en uno de sus episodios una conversación con el excapo Alexander Capó Carrillo, mejor conocido como Alex Trujillo, así como “El Cuñao”, para hablar sobre el poder del perdón luego de años de ser enemigos en la calle.

“Yo he ido a colegios cristianos, como escuelas públicas, y los jóvenes están creciendo con la mentalidad de ser narcotraficantes, incluso mujeres que han levantado la mano diciendo que quieren ser narcotraficantes, y esta herramienta va a ser para nosotros derrocar esa fortaleza de pensamiento que trae violencia, pensamientos suicidas, depresión, y dejarles saber que hay una manera de salir de eso”, aseguró Capó Carrillo, quien adelantó que desde el año pasado, el mismo Delgado lo lleva convenciendo para moderar un programa en el canal nuevo, resaltando que solo Dios lo determinará.

Otros programas que estarán en Maranatha 911 TV serán “Un nuevo despertar”, un espacio matutino que aborda temas de actualidad como el divorcio, suicidio, depresión y criminalidad, “El que me hizo libre”, que presenta testimonios poderosos de personas que han encontrado libertad de la depresión, pensamientos suicidas y adicciones a las drogas y “Del narcotráfico al altar”, que integrará los testimonios de ex narcotraficantes que han transformado sus vidas y ahora sirven en ministerios cristianos, donde sus historias revelarán tanto la oscura realidad del narcotráfico como el poder transformador de la fe.

“Este proyecto surgió hace dos meses y cayó al comienzo de Semana Santa porque tenía que ser así, y para mí es algo muy importante, porque estamos celebrando el momento más preciado de la humanidad, cuando Jesucristo murió en la cruz por todos nosotros. Seguimos haciendo el trabajo que hacía Jesús”, destacó Delgado, a preguntas de Primera Hora.

Aunque reconoce que debutar el nuevo proyecto puede representar un reto fiscal, Delgado asegura darle rienda suelta a Maranatha 911 TV significa llevar su obra comunitaria hacia nuevos horizontes.

“Esto es como un joven que iba en un avión y de momento el mismo comenzó a dar unas bajadas terribles, y todo el mundo empezó a gritar y vomitar, y preguntaban qué pasaba, pero el joven estaba tranquilo, y una persona se acercó y preguntó por qué estaba tan tranquilo y éste le dijo: ‘porque mi papá es el piloto, y nunca va a pemitir que pase algo que me haga daño’. Así estoy yo, Dios es el piloto de todo esto, Él es el que está guiando y yo me estoy dejando llevar por Él”, dijo el boricua, quien celebra sobre 17 años de convertirse a la religión.