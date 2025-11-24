Lorenzo Figueroa, hijo mayor de la estrella musical Chayanne, se unirá a la nueva temporada del programa de competencias deportivas Exatlón, según anunció hoy la cadena Telemundo.

El joven formará parte del grupo de nuevos atletas que ingresarán a las arenas del popular “reality”.

“Llegamos a las arenas de#ExatlonEEUU por primera vez. VAMOS AZULES. Que empiece el reto", escribió el joven empresario en su cuenta de Instagram.

Además del hijo del cantante puertorriqueño, también se confirmó que el pelotero y exparticipante del programa Guerreros (Wapa-TV), Dan Pastrana, integrará el elenco de la nueva edición.

La décima temporada de Exatlón estrena en Puerto Rico el martes 2 de diciembre, en un horario aún por determinar.