¿Alguna vez has soñado con surcar los cielos en el lomo de un dragón amigable? La nueva película “How to Train Your Dragon” podría ser lo más cercano, desde una distancia mucho más segura, aunque posiblemente aún vertiginosa.

Esta adaptación con actores de la historia de aventuras que se tornó en una franquicia animada transporta al público por los cielos con el vikingo adolescente Hipo y su amigo dragón Desdentado. La cinta es el tipo de sensación inmersiva y el vertiginoso cumplimiento de deseos que podría hacerte olvidar por un momento hasta de respirar y, quizás más importante, sentir que estás en una sala de cine. Y todo en gran parte gracias al veterano director de fotografía Bill Pope, creador de mundos fantásticos, ya sea en “Matrix” o “Scott Pilgrim vs. The World”.

“How to Train Your Dragon” no se aleja mucho de la animada original, desde las tomas hasta los momentos clave de la historia. Gerard Butler vuelve a interpretar al líder de Berk, Estoico el Inmenso. El nuevo Hipo, el actor Mason Thames, incluso suena un poco como Jay Baruchel. Pero a diferencia de tantos “remakes” de acción real de películas animadas, tampoco resulta superflua ni mucho menos una mala imitación de su predecesora al intercambiar la magia de la animación por el fotorrealismo.

Esto también se debe a que el cineasta Dean DeBlois, creador de las tres películas animadas, se mantuvo al mando. Después de todo, ¿quién mejor para matar a sus criaturas favoritas que quien las llevó a la gran pantalla? Nadie mejor que él sabría cómo la acción real podría enriquecer el mundo creado por la autora Cressida Cowell.

Además, ayuda el hecho de que la tecnología de los dragones haya avanzado mucho desde, por ejemplo, “Dragon Heart”. En esta versión de “How to Train Your Dagon”, las criaturas que escupen fuego generadas por computadora se sienten cautivadoramente reales. Y aunque pueda parecer “The Hobbit” o “Game of Thrnes”, el tono se mantiene lo suficientemente ligero para los espectadores más jóvenes. Hay algunas secuencias intensas, pero ninguna que la lleve más allá de lo que la película animada logró hace 15 años.

“How to Train Your Dagon” tiene un inicio lento, lo cual resulta extraño porque también comienza con una feroz batalla entre los vikingos y los dragones en la Isla de Berk. Sin embargo, hay mucha exposición e introducción que debe darse antes de que uno pueda sumergirse en la historia. En esta versión más multicultural que la original, los guerreros de Berk han sido reclutados de tribus de todo el mundo para intentar derrotar a los dragones.

Como hijo del jefe, Hipo ocupa un lugar privilegiado, pero también es un paria en este mundo de guerreros despiadados: es delgado y débil, solo anhela ser parte de la acción, pero sin tener que afilar las armas. Matar dragones es lo común y corriente en esa sociedad, y su amor platónico, Astrid (Nico Parker), resulta ser una de las jóvenes aguerridas más prometedoras. Su único campeón es Gobber (Nick Frost), el herrero y profesor de caza de dragones, que convence al jefe para que le dé una oportunidad al inteligente Hipo.

La película encuentra su motor interno cuando Hipo encuentra a Desdentado, el dragón “Furia Nocturna” de grandes ojos al que no se atreve a matar. En cambio, decide estudiar su descubrimiento y se da cuenta de que no es tan temible como todos suponen. “How to Train Your Dagon” enseña empatía e ingenio sin sermones.

El adolescente Thames es la personificación perfecta de la torpeza y la audacia juvenil. Puedes tener todos los dragones adorables que quieras, pero el público se sentiría perdido si el conducto humano de la relación no estuviera a la altura.

Butler, por su parte, parece estar pasándolo bien, resplandeciente con sus ideas fanfarronas sobre deberes ancestrales. Y Parker le da a Astrid una profundidad con la que es fácil identificarse: la mejor del grupo, eclipsada en una lucha desigual.

“How to Train Your Dagon” es una que vale la pena ir a ver en el cine. Podría despertar la imaginación de los más pequeños, ya sea para volver a leer los libros o para crear sus propios mundos.

“How to Train Your Dagon” estrena hoy en las salas de cine alrededor de Puerto Rico. Está clasificada PG (apta para todos los públicos) por sus “secuencias de intensa acción y peligro”. Tiene una duración de 125 minutos.