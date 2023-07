Para muchas personas en el mundo, Forrest Gump es una de las mejores películas que se han podido ver en el séptimo arte, pues su historia y sus personajes atrapan de sobremanera.

Se puede decir que todas las personas que llegaron a ver dicha película conocieron a un actor muy joven interpretar a Forrest, Michael Conner Humphreys, el cual fue el que le dio vida a Gump de niño.

Se puede decir que este hombre fue una de las tantas estrellas infantiles de Hollywood, que a su corta edad encantaban y deslumbraban a los cinéfilos.

A sus ocho años, Michael, logró encarnar al personaje ya mencionado y logró, desde muy corta edad, ser una de las caras más conocidas de dicha industria, pues una incontable cantidad de espectadores se divirtieron con sus escenas en las que su personaje usa aparatos ortopédicos en sus piernas, por qué sufría una imperfección.

No obstante, aunque en 1994 fue muy famoso, el actor, que ahora tiene 38 años de edad, decidió desde ese momento estar alejado de las cámaras.

Como dato a resaltar, se puede decir que al finalizar la popularidad de dicho filme, Humphreys y sus padres tomaron la decisión de que terminara la escuela, pues sus actuaciones le habían quitado demasiado tiempo para estudiar.

Sin embargo, en el 2004, Michael Conner hizo un cambio drástico en su vida, puesto que se enlistó en el Ejército de Estados Unidos para defender a su Patricia.

Esta idea surgió gracias a todos los acontecimientos que se vivieron con las torres gemelas el 11 de septiembre.

“Siento que era un deber ir a hacerlo porque es solo parte de ser ciudadano de un país. Eso es lo que tienes que hacer”, dijo Michael al medio estadounidense ‘CBS’.

Además, comentó que pasó cuatro años ejerciendo como soldado de infantería, pues tuvo que completar varios entrenamientos en Georgia para ser parte del primer batallón de dicha categoría, con el que supo completar una gira de 18 meses en Irak.

“Fue una buena experiencia, y viví muchas cosas malas, mucha gente se lastimó allí. Definitivamente hubo mucha violencia. Solo espero que hayamos hecho algo bueno. Al final, aprendí mucho y espero que me haya hecho una mejor persona”, dijo Humphreys en una entrevista con el medio ‘Houston Chronicle’.

Pero, la gran mayoría de fans de Forrest Gump se preguntarán ¿por qué razón Michael Conner Humphreys, no siguió interpretando más papeles en el séptimo arte?

Todo parece indicar que a Michael de pequeño no le llamaba tanto el mundo del cine porque prefería ser un niño normal sin tantas preocupaciones. Además, sus padres nunca lo presionaron para que se convierta en una estrella, sino que le dejaron ser lo que él quería.

“Mis padres me dejaban decidir por mí mismo qué quería hacer y nunca me empujaron a buscar otros papeles. Principalmente, quería divertirme y jugar con mis amigos”, contó el actor a ‘The Sun’.

También, manifiesta que nunca pensó en Hollywood como algo glamoroso o que lo necesita en su vida, al igual que la fama sentía que no quería perseguir ese sueño.

Actualmente, el hombre de 38 años es profesional en relaciones internacionales y como anécdota interesante tuvo un breve regreso a Hollywood con la película independiente de 2011 Pathfinders: In the Company of Strangers.