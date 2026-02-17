Si bien conquistar una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y hacer historia al ganar la primera en la disciplina de lucha fue un logro monumental, para el ya retirado Jaime Espinal la emoción más grande llegó cuando tuvo el honor de portar la bandera de Puerto Rico.

Ese “reguero de emociones” y la felicidad que hoy experimenta al quedar retratada su historia en el filme puertorriqueño “Espinal”, que estrena mañana en las salas de cine de la Isla, lo compara como ese instante en el que cargó con la monoestrellada.

“La gente piensa que mi felicidad máxima fue cuando yo cogí la medalla, pero eso pasó tan rápido, yo estaba luchando, estaba enfocado y no tuve tiempo de disfrutarme eso”, explicó al asegurar estar bien feliz, nervioso y a la expectativa de que a la gente le guste la película, pero más que todo, que pueda servir de inspiración para muchos jóvenes y niños.

PUBLICIDAD

“Cuando a mí me nombran abanderado, me preparo para llevar la bandera a la Olimpiadas. Estuve visualizándome y cuando llegó ese momento, me pude disfrutar a la gente, el estadio… De tanto que lo grabé en mi memoria, puedo hasta sentir el olor y a la gente. Así lo siento hoy con la película”, destacó acerca de la cinta, que lo muestra como un joven dominicano y adoptado por Puerto Rico que convirtió la adversidad en su mayor motor, pese a la pobreza, la violencia y el racismo con el que tuvo que lidiar.

Filmada totalmente en Puerto Rico y producida por la empresaria dominicana Karina Fernández, fundadora de BStar Model & Talent, quien al conocer la historia de Espinal no dudó en coquetear con la idea de llevarla a la pantalla grande y poner todo su esfuerzo para lograrla. En esta, como luchador en la etapa adulta, fue personificado por el actor puertorriqueño Xavier Morales.

“Quiero sentir que puedo disfrutar de esto con tantas personas y gente que yo admiro. El saber que este momento para mi mamá también es bien especial, eso me da mucha alegría. Es como un regalo y yo también quiero que ella tenga su protagonismo”, dijo el atleta en conferencia de prensa acerca de su progenitora, Alejandrina Fajardo, quien fue encarnada por la actriz dominicana Cheddy García.

El guion y dirección del filme estuvo a cargo del afamado director colombiano Jaime Segura, a cargo de la popular serie de televisión “El Señor de los Cielos”, quien describió el proceso como uno absolutamente maravilloso y cuidadoso con cada detalle.

PUBLICIDAD

“Estar aquí es como un sueño. Creo que mañana va a ser como estar en el podio y recibir la medalla de oro con todos, cuando estemos viendo la película, cuando podamos tener sus reacciones, cuando después de casi dos años de trabajo hemos logrado traer a todos esta pieza, que sin duda creo que va a causar un impacto y va a erizar las pieles de cada boricua”, adelantó Segura.

Una vez se retiró como luchador profesional, Espinal explicó que estaba esperanzado en que muchos proyectos se iban a lograr, entre ellos, que el deporte de la lucha iba a tener crecimiento y que se iban a abrir gimnasios nuevos.

“Me di con la realidad de que no pasó así, de que fue un poquito más político de lo que yo pensaba y un poquito de más de obstáculos de lo que yo creía”, detalló el también entrenador físico.

Espinal regresó a vivir en Pensilvania, donde siempre había entrenado. Después de desempeñarse durante un año y medio como asistente de quiropráctico, desde noviembre pasado disfruta la experiencia de ejercer como entrenador de lucha olímpica de escuela superior en Delaware, donde reside con su esposa, la también luchadora Jane Valencia, y su hija.

Ahora no pierde la esperanza de que la película basada en su vida le ayude a abrir puertas en beneficio de la niñez y el deporte, a la vez que espera que inspire a otros cineastas a hacer películas de íconos de Puerto Rico que están vivos, entre ellos: el boxeador Félix “Tito” Trinidad y el comediante Raymond Arrieta.