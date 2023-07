La comunidad sorda y sus necesidades siempre han sido una inquietud para la actriz puertorriqueña Jazmín Caratini. Como creativa natural, siempre tiene que tener algún proyecto entre manos para no deprimirse, y en el 2020, tomó la iniciativa de comenzar a escribir esa historia que rondaba en su cabeza.

En ese ejercicio de escribir y editar, llegó la pandemia, y tuvo que detener la realización fílmica, pero no el compromiso personal de lograr llevar a la pantalla su primer cortometraje, titulado “No escuchado”. El tiempo pasó y justamente esta semana se concretará el rodaje de la historia audiovisual que no solamente escribió, sino que también actuará y dirigirá.

“Había tomado clases de señas con Jianna Pagán, que es maestra de señas, y siempre se quedó esa inquietud: cómo le puedo dar voz a esta comunidad que tiene tan pocos recursos, y me pongo a escribir y lo quería filmar, pero estábamos en pandemia y no podía; estábamos esperando y esperando, hasta que finalmente dije, no voy a esperar más”, compartió la artista, que ya se encuentra en la Isla atendiendo los pormenores del rodaje. Desde el 2017, reside en Santa Mónica, California.

Caratini (42) realizará su proyecto en el Teatro Hollywood en Coamo. Fue ese municipio el que respondió a su llamado en búsqueda del escenario para la producción, cuya historia ubica a una mujer sorda en la sala de cine y de pronto se encuentra con la dificultad de no poder apreciar la película porque no tenía subtítulos. A partir de esa realidad surgen otras situaciones que expondrán no solo las limitaciones que enfrenta la comunidad sorda, sino también otros sectores de la sociedad.

Yo me voy a contratar a mí misma y voy a dejar saber quién soy como artista” - Jazmín Caratini, artista

El Municipio de Coamo, relató, se interesó en el proyecto, porque justamente el pasado mayo se graduó la primera clase de un curso extracurricular de lenguaje de señas que se comenzó a ofrecer en las escuelas públicas de ese pueblo. De esta manera, consiguió que todo el rodaje se realice entre el Teatro Hollywood y la plaza pública.

En escena la acompañará el actor Jorge Armando Rivera, como empleado del cine, además de los extras en la sala. A nivel de producción, cuenta con el talento de su esposo José Gilberto Molinari, quien trabaja en la industria de cine en California; el director de fotografía Pedro Juan “PJ” López; la sonidista Margarita Aponte, y la asistente de dirección, Natalie Droz. El cortometraje en español constará de tres escenas, con una duración estimada de cinco minutos. Toda la producción se está logrando con fondos privados.

Reconoce que su proceso de insertarse en la actividad artística en California ha sido poco a poco, pero así comienza a sumar proyectos a su resumé. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Para la actriz ha sido un verdadero tour de force, “pero también un aprendizaje brutal”, que la ha enfrentado a sus capacidades. “Después de esta experiencia, me doy cuenta de que sí soy capaz de hacerlo y repetirlo otra vez”, afirmó desde un banco en la Placita en Santurce.

“Me siento que no solamente me posiciona en algo que no solo como mujer y como artista puedo aspirar, pero también siento que es la manera mía de dejarle saber al mundo la calidad de actriz que puedo ser, sin tener que abrir la boca, porque recae toda la actuación en mis manos y en mis ojos”, expuso.

Pienso que estoy haciendo dos cosas a la vez: estoy dándole justicia y voz a unas comunidades, y estoy poniéndome ahí, presente. Esta es Jazmín, esta soy yo, esto es lo que puedo dar” - Jazmín Caratini, actriz

“No escuchado” será presentado en las distintas convocatorias de festivales de cine internacionales con la expectativa de que tenga proyección en múltiples pantallas, incluidas las de Puerto Rico.

Mientras todo eso llega, esta boricua representativa de la diáspora aguarda tambien por el estreno de la serie “Middlehood”, que estrenará en el 2024. “No puedo decir en qué plataforma va a salir todavía, pero la serie la hice completa, la filmé completa. Salgo en los ocho episodios; es un personaje bien lindo, me encanta que hago de una latina, una colombiana, y que la directora tiene tan abierta su mente en cuanto a que no tienes que hacer acento”, adelantó dentro de lo que le está permitido revelar en esta etapa.