Algo diferente, agresivo y pesado.

Eso asegura el cineasta Jean Gabriel Guerra con el estreno de “A tiro limpio”, su primer paso al género de acción de alto nivel, que llega este 30 de octubre a las salas de cine en Puerto Rico.

El creativo celebra la llegada de su nuevo filme, con el que aspira presentar una historia cargada de adrenalina y suspenso con la ayuda de los actores Frank Perozo, Manny Pérez, Félix Germán, Celinés Toribio, Solly Durán, Manuel Varet (Vakeró), Tony Almont, Laura Díaz, Antonio Melenciano, Axel Mansilla, Abraham Marte, Kiko El Crazy, Luis del Valle y Toussaint Merionne.

PUBLICIDAD

“Es una película de acción; comienza en acción y termina en acción”, expresó Guerra sobre la película que sigue a un grupo de asaltantes de élite que busca ejecutar una serie de atracos planeados contra un poderoso conglomerado mafioso, pero cuyas misiones se terminan convirtiendo en una historia de revanchismo, corrupción y traición.

El hijo del cantante Juan Luis Guerra continúa su trayectoria en el cine con un proyecto que tomó más de tres años de posproducción. ( Suministrada )

“Esta es la primera vez que hacemos una película de acción de alto nivel en nuestra isla y creo que va a conectar superbién con el público de Puerto Rico”, sostuvo el dominicano sobre el largometraje que contó con Ricardo Bardellino y Celinés Toribio en la producción, así como un guion escrito por Gustavo López y Miguel Yarull.

Guerra expresó sentirse honrado por ver su más reciente proyecto convertirse en realidad luego de tres años de posproducción, que incluyó el uso de más de 150,000 tiros de salva, múltiples escenas de acción de alto riesgo y más de tres vehículos explotados. También compartió la satisfacción de explorar un estilo de película con el que se crió junto a su madre, Nora Vega, en su natal República Dominicana.

“No me veo haciendo ningún otro tipo de género, ni comedia ni romance ni nada de eso, porque simplemente no me gusta. Todo lo que ves de mi estudio es acción. Si hago otro tipo de género, no lo voy a hacer bien”, destacó el también director de “Capitán Avispa”, filme animado que produjo su padre, el cantante Juan Luis Guerra y que tomó como referencia algunos de sus éxitos musicales.

“Fue un proyecto de mucho esfuerzo y se nota en la pantalla, que eso es lo importante, que se vea que le metieron mucho tiempo. Estoy feliz con los resultados, es algo diferente, y que cuando la gente la vea, espero que salga satisfecha, que valga la pena que haya pagado esa taquilla”, resaltó sobre su nuevo proyecto.