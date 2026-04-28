El presentador Jorge Ramos considera “muy complicado” hacer periodismo en español en EE.UU. en la segunda presidencia de Donald Trump, pero dice que es necesario hablar “con precisión” de la “crueldad” que padecen los migrantes, lo que ha conseguido en su primer año como comunicador independiente.

“Es muy complicado, pero yo creo que es nuestra responsabilidad el reportar con precisión la crueldad con la que muchos inmigrantes están siendo tratados aquí, y esa es precisamente una de las razones por las que decidí no retirarme”, declaró Ramos en una entrevista con EFE sobre la experiencia de ser un periodista latino.

La productora independiente que fundó el comunicador mexicano, Tres Alebrijes, recibió dos nominaciones a los Emmy de Noticias y Documentales 2026: el de la categoría ‘Mejor programa de noticias en español’ por su emisión ‘Jorge Ramos: así veo las cosas’, mientras él quedó nominado como ‘Mejor periodista en español’.

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Ramos apuntó que “podría haber dejado la televisión, los medios de comunicación y el periodismo” tras haber liderado durante casi 40 años los noticieros de Univision, el mayor canal en español de Estados Unidos, pero le pareció “muy importante tener la responsabilidad de reportar exactamente lo que está ocurriendo”.

Incluso, atribuyó parte del éxito de su programa, que alcanzó más de 101 millones de vistas en marzo en sus canales de YouTube, Instagram, Facebook y TikTok, a que la “gente sabe que se va a enterar exactamente de la manera en que el presidente Donald Trump y su Gobierno están tratando a los inmigrantes”.

“Hay que decir la verdad sobre lo que está ocurriendo, hay que decir la verdad sobre la crueldad y el maltrato que están recibiendo los inmigrantes y hay que seguirle dando voz a otros que no tienen voz, y esa es parte de mi responsabilidad también como periodista”, sostuvo el comunicador, también con ciudadanía estadounidense.

Una “migración de credibilidad”

Ramos pasó de ser el rostro más visible del periodismo televisivo en Estados Unidos a estrenar, en junio de 2025, su programa digital ‘Así veo las cosas’, que registró 4.85 millones de usuarios únicos en marzo pasado.

El comunicador, quien ahora se describe como un “youtuber, un podcaster y un tiktoker”, señaló que hay una “migración de credibilidad”, en la que el público está trasladando su confianza de los medios tradicionales a los periodistas con sus propios canales digitales.

“La principal diferencia es absoluta libertad editorial. Nosotros somos responsables y yo soy responsable de cada una de las palabras que pronuncio y saco al aire. Eso por una parte, por la otra, puedo reaccionar muchísimo más rápido a cualquier noticia que esté ocurriendo y no tengo que esperar a un noticiero”, expuso.

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Aunque piensa que estos nuevos formatos han rebasado a los medios tradicionales, reconoció que persisten retos, en particular “poderlo monetizar”, es decir, que “esto se convierta en un modelo de negocio sustentable”, sobre todo para periodistas emergentes.

También expresó que la inteligencia artificial (IA) no le “asusta”, pues sirve como herramienta para atraer audiencias y para investigaciones, pero hay que “utilizarla responsablemente”.

El poder de la audiencia hispana

Casi dos de cada tres latinos en EE.UU., el 65 %, prefieren obtener sus noticias de medios digitales, por encima de otros grupos étnicos, como los blancos (55 %) y los afroestadounidenses (50 %), según un informe del Pew Research Center que citó Ramos.

Por ello, el periodista consideró que las visualizaciones de su programa muestran el poder de las audiencias hispanas en Estados Unidos, donde el producto interior bruto (PIB) de los latinos asciende a 4.1 billones de dólares (‘trillion’, en inglés), según un reporte de Latino Donor Collaborative.

“Podemos competir absolutamente con cualquier cadena, con cualquier corporación, por una parte. Por otra parte, hay un cambio clarísimo en la manera en que estamos escuchando las noticias”, observó.