A partir de este sábado, Wapa Televisión presentará una extensión de “NotiCentro al Amanecer” los siete días, siendo el primer noticiario matutino en vivo que se transmitirá los sábados y domingos de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Este lanzamiento reafirma el compromiso de la estación de acompañar a la audiencia todos los días y a toda hora con información inmediata, confiable y relevante.

“NotiCentro es sinónimo de credibilidad, excelencia y cercanía con el pueblo. Con ‘NotiCentro al Amanecer’ de lunes a domingo ampliamos esa conexión al garantizar que los televidentes tengan acceso inmediato a la información más relevante los siete días desde que despiertan. Este paso es histórico y responde a la confianza que el país deposita en nuestro equipo de periodistas. Invitamos a toda la audiencia a que vivan la experiencia de ‘NotiCentro al Amanecer’ todos los días”, añadió Niria Ruiz, vicepresidenta de Noticias de Wapa Televisión.

PUBLICIDAD

Los comunicadores Sylvia Verónica Camacho y José Santana serán los presentadores de esta extensión de “NotiCentro al Amanecer” los sábados y domingos.

Con una amplia y destacada periodística en radio y televisión, la integración de Sylvia Verónica como presentadora del programa representa su primera oportunidad de asumir el rol de presentadora de un programa que combina la noticia con el entretenimiento. Por su parte, José Santana es parte del equipo de “NotiCentro al Amanecer” desde 2021 y actualmente lidera el segmento “Santana en las redes”, conectando con la audiencia desde un enfoque ágil y cercano. Su nombramiento como presentador principal de la edición de fin de semana consolida su rol como una de las voces más versátiles y reconocidas de la televisión puertorriqueña.

El equipo se completa con la meteoróloga Cherilyn Toro y los reporteros José Emilio Pérez, Yarimar Marrero e Isaac Rosado. El espacio contará con un grupo de colaboradores de renombre como Douglas Candelario, quien regresa con el segmento “Con las manos en la tierra”; Frances Vera compartirá detalles de turismo interno y agenda cultural con “Entre mis pueblos”; la chef Mai-ling Cabán presentará recetas deliciosas y fáciles de preparar, mientras que los domingos hará “brunch” junto a los presentadores. También, se integrará Shakira Maldonado, directora auxiliar del Hogar Cuna San Cristóbal, quien discutirá temas de familia, particularmente, sobre la adopción.

Además de las noticias de última hora y el análisis, la propuesta incluye segmentos diseñados para informar y entretener, tales como “La salita” para conversar sobre lo que está en tendencia, “Por si no lo viste” presentará un resumen de las noticias positivas de la semana, “Lo que todos hablan” ampliará sobre la primera plana de la semana, “Un cafecito con…”, y “Una mirada a lo positivo”, con la participación de la periodista Mónika Candelaria, entre otros. El espacio también integrará a público de todas las edades.

El sábado estrena con invitados especiales, como la diva ponceña Ednita Nazario.

“NotiCentro al Amanecer Fin de Semana” se transmitirá en vivo y simultaneamente por Wapa Televisión, wapa.tv/envivo, por Wapa América en los Estados Unidos y estará disponible por Wapa+. Además, los domingos también podrá escucharse en directo a través de WKAQ 580 AM.