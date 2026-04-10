Un grupo de jóvenes puertorriqueños se une para dar vida a “PResente”, un cortometraje que celebra la esencia, la memoria y la identidad de Puerto Rico a través de una mirada auténtica y profundamente emocional.

El cortometraje, dirigido por el joven cineasta JeanC, recoge distintas estampas de la cultura puertorriqueña, entre ellas el tradicional juego de canicas, las partidas de dominó, la agricultura, el boxeo, la labor de la tejedora y el vibrante baile de bomba. A esto se suman escenas pintorescas y cotidianas como disfrutar de un limber bajo el sol, visitar al barbero del barrio y otros momentos que capturan la esencia de la vida en la isla.

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