El cine puertorriqueño ha tenido varios líderes que a través de los años se han aventurado a explorar nuevos géneros narrativos para desarrollar y plasmar en la pantalla grande, buscando principalmente apelar a nuevas audiencias en la Isla que desean verse representadas en el contenido que consumen. Uno de los géneros que ha tenido un gran éxito en esto ha sido el cine de fe, el cual hemos visto conquistar la taquilla en más de una ocasión.

Tuve la oportunidad de sentarme a hablar con el productor, escritor y director Julio Román, quien celebra 20 años de carrera en la industria con el reestreno de uno de sus proyectos esta semana en los cines.

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Julio, sabemos que has trabajado en muchísimos proyectos, comenzando con el que fue el primer largometraje con base de fe estrenado en Puerto Rico en el 2009, “Fuera de tinieblas”. Luego de estos 20 años, ¿cómo procesas ser uno de los pioneros de este género en la Isla?

“Mira, la manera quizás de procesarlo es que cuando uno está trabajando no lo ves así. Lo que quieres es hacer tu proyecto. Y recuerdo que en el 2006, cuando comenzamos a filmar ‘Fuera de tinieblas’ simplemente queríamos hacer un ‘demo’ porque estábamos buscando financiamiento para hacer otra película y yo era bien jovencito y como que no nos tomaban muy en serio. Entonces tomé un curso, me fui a certificar al Hollywood Film Institute como productor independiente. Allá te hablan de que nadie te va a dar dinero para financiar tu primera película, tú tienes que hacer tu primer proyecto. (Entonces) hicimos ‘Fuera de tinieblas’ con ese ‘demo’. Calculamos entonces el comienzo de esa filmación en el 2006 y luego vino otro proyecto, que fue ‘El último minuto’, y (ahora) cuando miras atrás dices: ‘Wow, llevamos 20 años desde el primer largometraje y 24 desde el primer cortometraje’. El tiempo se fue y se fue rápido.”

Me parece interesante que el cine y la programación de “streaming” de fe han atravesado un resurgimiento en estos pasados años. Ahora hay muchos proyectos, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Tenemos series como “The Chosen”, “House of David”, entre otros. ¿A qué crees que se debe este avivamiento de proyectos en este género y el deseo de las audiencias de ver proyectos de este tipo?

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“Creo que hay un aspecto cultural conforme a lo que se está viviendo en el mundo que uno como ser humano quiere ver historias que te entretengan, pero que también te dejen algo. Entonces el cine de fe siempre se ha caracterizado por dejar un mensaje o por traer esperanza. La visión de mundo es muy esperanzadora. Y como te digo, siempre está este aspecto de tensión en cada cultura y cada país, y aún más ahora que se sienten mucho la tensión y los conflictos. Así que quieres ir al cine a disfrutar, pero también a recibir un mensaje. Entonces creo que mucho se debe a eso y también se debe a que la calidad (de los proyectos) ha ido elevándose. La calidad técnica, pero también la calidad narrativa. Las historias que se están contando son maravillosas. Tu mencionaste ‘The Chosen’, ‘House of David’, que son historias que están muy bien hechas, muy entretenidas y a la misma vez te dejan algo. Cuando terminas de ver la serie sientes que algo positivo se quedó en ti; una visión nueva del mundo o quizás un nuevo sentido de esperanza o de fe. Como humanos necesitamos eso.”

Hablando un poco más acerca de proyectos como ‘House of David’, te quiero meter un problemas con esta próxima pregunta porque como sabes. uno de los temas más populares y controversiales en la industria actualmente es el de la inteligencia artificial, herramienta que esta serie utiliza mucho. Muchos están de acuerdo con su utilización en las artes y otros no, así que me gustaría conocer tu opinión al respecto.

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“Mira, la inteligencia artificial está en el momento conflictivo, como muy bien mencionas, en el que hay gente que está a favor y otras en contra. Primero, creo que no se va a ir. Segundo, creo que debe ser una herramienta a favor del creativo. Ciertamente te ayuda a abaratar ciertos costos y a crear ciertas cosas, pero el tema viene a ser el cómo se utilice. En el momento en el que comienza a sustituir la voz creativa creo que nos metimos en problemas. Posiblemente seré de las voces de las que de aquí a diez años dirán: ‘se equivocó’, pero no creo que la inteligencia artificial va a poder sustituir a un artista. Creo que mi visión de mundo, mi perspectiva de vida y las experiencias que he tenido están plasmadas en mis historias. Con la IA quizás podrás filmar o escribir unas historias técnicamente mejor que las mías, pero para darte un ejemplo, en (mi cinta) ‘Barrote Films’ hay algo que hacen los confinados para que se callen que es levantar la mano. Y eso sale de que cuando yo era líder de jóvenes teníamos unos retiros y cuando estaban hablando mucho, para no decirle a nadie que se callara la regla era que alguien levantaba la mano y se callaban. A la inteligencia artificial jamás se le va a ocurrir colocar ese elemento en (una película). Podrá hacer un ‘Barrote Films’ técnicamente mejor que yo, pero la experiencia humana que está plasmada en la cinta, tanto en las emociones como en los detalles creo que esta muy complicado que llegue a ese nivel.”

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Esta semana es muy importante para ti ya que tendremos el reestreno en cines de tu cinta “Creeré”, la cual celebra su quinto aniversario. Un proyecto que explora cinco historias de fe y se ha convertido en uno muy importante para muchas personas. ¿Cómo has visto que ha sido la recepción de las audiencias hacia esta película a través de los años?

“ ‘Creeré’ es bien particular porque de nuestras películas ha sido la que ha cruzado fronteras. Se estrenó aquí, en México, en Perú y en Argentina. Y lo que he visto en las audiencias es que las personas realmente conectan con la humanidad de los personajes y ver el poder de Dios sobrenatural obrando de una manera real en la actualidad. Obviamente está basada en hechos reales, (pero) nosotros lo que quisimos hacer en ‘Creeré’ fue no exagerar los eventos pero tampoco los íbamos a bajar. Así que como ocurrieron así fue como los trabajamos. Entonces, creo que ‘Creeré’ lo que ha hecho con la audiencia es sembrar esa semilla de que realmente todo es posible y cuando comienzas a ver esa posibilidad te conectas bien fuerte. (La gente) siempre me pregunta de ella, de que cuándo viene una segunda parte y digo que es bien interesante porque ni siquiera era la película que teníamos en agenda para filmar (en ese momento). Surgió y ha conectado con la gente.

Me encanta el hecho de que no tan solo has producido, escrito y dirigido proyectos de fe, también has traído distintos proyectos internacionales y de Estados Unidos a Puerto Rico. Háblame un poco acerca de esa parte de tu carrera y que es lo que te motiva a hacer esa conexión.

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“El poder distribuir películas de fe creo que es una de mis grandes satisfacciones, porque producir un proyecto toma mucho tiempo y dinero. Y hay muchas voces que están haciendo muy buenos proyectos y la gente no se entera. No llegan a los lugares. Así que el poder ser un puente para tomar este proyecto que es muy bueno, colocarlo frente a la audiencia y ver lo que ocurre pues obviamente te sientes superemocionado. Entonces, ese proceso de uno ser ese puente lo que hace es que te motiva a seguir haciéndolo y seguir buscando nuevos proyectos. Y siempre pienso en cómo puede ser de bendición este proyecto para la audiencia en Puerto Rico. Y ocurrió con ‘The Chosen’ cuando trajimos la tercera temporada; yo la había visto (la serie) y pensaba: ‘Mano, esto no ha llegado a Puerto Rico. Esto tiene que llegar, la audiencia tiene que verlo’. Y empezamos a hablar (con el estudio) y gracias a Dios se logró. Pero viene de eso, de estar expuesto en esta industria a ver muchas cosas que no llegan a Puerto Rico, y así mismo han habido muchas películas que no hemos podido traer. Y me quedo como que con esa espinita de ‘si (tan solo) pudiéramos traer esta película...’. Y es una satisfacción (cuando ocurre). Siento que soy un colaborador de este cineasta, que es lo mismo que yo quisiera que ocurriera con uno de mis proyectos quizás en otro país. Y ser un colaborador de estos cineastas que están haciendo esto con mucho esfuerzo, porque no tienen los millones de Hollywood (...), es un privilegio.”

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Bueno, por ahí se aproxima un nuevo proyecto tuyo que es bastante interesante porque es algo que no acostumbras a hacer. Se titula “Soul Snatchers” y es un proyecto que aparenta tener un suspenso bastante intrigante. De igual forma, es tu primer largometraje totalmente en inglés. Cuéntame acerca de qué se trata “Soul Snatchers”.

“Pues es la historia de este hombre misionero que junto con sus hijos regresa a la isla donde se crió y cuando llegan allá se dan cuenta de que el lugar está mucho más oscuro y el mal se ha esparcido de una manera muy directa y (así) comienzan unos conflictos familiares. Es mi primer proyecto en inglés y algo que tenemos en el corazón es poder exportar el cine y poder llevarlo a otros países. Y con lo que hemos estado trabajando en los pasados años pues se han abierto ciertas puertas en Estados Unidos y en otros países, y esa es la razón de haberlo trabajado en inglés, buscando llevar lo que se hace en Puerto Rico y exportarlo fuera de la Isla. Y sí, es una película de suspenso; es intensa, oscura, (pero) tiene un mensaje de redención y bien conectado en lo que es el amor de la familia, el amor del padre y realmente vemos (en la cinta) lo que ocurre a nivel espiritual y como (se ve manifestado) a nivel físico en un mundo totalmente oscuro. Se estrena en el mes de octubre y era nuestro deseo sembrar una semilla en medio de un género y un tiempo en donde normalmente no ocurre. Entonces, hay que entrar y hay que mostrar, aunque en muchas ocasiones esa verdad sea incómoda o no sea dentro del género que nos hace sentir, como las comedias que hemos hecho, pero es el género apropiado para mostrar la verdad que teníamos en el corazón.”