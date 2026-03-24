El creador de contenido mexicano Kunno se convirtió esta noche en el quinto eliminado de La casa de los famosos, tras 35 días dentro del reality show.

Esta semana, los nominados que lograron salvarse de la eliminación fueron Curvy, Julia, Fabio, Horacio y Oriana.

Expulsión a la vista

Luego de conocerse al quinto habitante eliminado, “La Jefa” anunció que, debido al mal comportamiento en los últimos días, tomó la decisión de poner en riesgo de expulsión a ocho concursantes. Estos son: Caeli, Laura Zapata, Josh, Oriana, Curvy, Fabio, Celinee y Julia.

El público tendrá hasta el miércoles para votar por quién de ellos desea que sea expulsado.

Estos son los 17 famosos que todavía compiten por el gran premio de 200,000 dólares:

-Laura Zapata

-Josh Martínez

-Laura González

-Fabio Agostini

-Stefano Piccioni

-Julia Argüelles

-Celinee Santos

-Kenny Rodríguez

-Caeli

-Yoridan Martínez

-Jailyne Ojeda

-Kenzo Nudo

-Curvy Zelma

-Eduardo Antonio “El Divo”

-Horacio Pancheri

-Oriana Marzoli

-Luis Coronel