Muchas veces la ficción encuentra su fuerza en la vida real y en el caso de Charlie Heaton, quien interpreta a Jonathan Byers en Stranger Things (Netflix), esa conexión resulta casi inevitable.

En su papel debe interpretar a un adolescente que estudia y trabaja para ayudar a su madre. Además, ante la desaparición de su hermano menor, Will (Noah Schnapp), se convierte en el sostén emocional de la familia y lucha contra todos los males para encontrarlo.

En la vida real, Charlie también tuvo una dura adolescencia que lo llevó a abandonar el colegio a los 16 años. Su refugio lo encontró en la música, cuando aprendió a tocar la batería y comenzó a girar con distintas bandas hasta que logró sumarse a Comanechi, un grupo de punk rock con el que recorrió distintos escenarios de Europa.

PUBLICIDAD

La actuación apareció también como una necesidad de generar ingresos extras, ya que en aquella época no tenía un hogar fijo y pasaba sus noches de prestado en algunos sillones. Así fue que, sin formación actoral clásica ni experiencia en grandes producciones, consiguió pequeños papeles en series británicas como DCI Banks, Vera y Casualty. Cada trabajo fue un aprendizaje acelerado dentro de un mundo que hasta entonces le resultaba ajeno.

En el año 2014 nació Archie, fruto de su relación con Akiko Matsuura, su excompañera de banda. La pareja había comenzado su vínculo cuando él tenía solamente 16 años y ella 30, hecho que generó polémica por la diferencia de edad y porque por entonces era menor.

Pero ya había cumplido las dos décadas de vida cuando llegó su hijo al mundo, momento en que el actor intentaba abrirse camino en la actuación mientras aprendía a ser papá. “Ser padre joven implica madurar muy rápido. Tienes que aprender a cuidar de alguien más y a tomar decisiones éticas”, explicó en una entrevista con la revista Wonderland.

El punto de quiebre en su carrera llegó con la audición para interpretar a Jonathan Byers. El joven envió primero una grabación casera que llamó la atención de los productores, luego participó de una lectura de un texto de química con Natalia Dyer y por último de una entrevista por videollamada. Su falta de experiencia profesional, lejos de jugarle en contra, terminó por convertirse en su gran diferencial. A los creadores de la serie les gustaba su naturalidad y sensibilidad, ya que encajaban a la perfección con la idea del personaje que tenían en mente.

PUBLICIDAD

“Escuché decir que, al crear un personaje, uno decide qué partes de sí mismo resaltar y cuáles silenciar. Cuando llegó Jonathan, sentí que estaba muy cerca de mí”, contó en la mencionada charla. Uno de los puntos que Charlie comparte con Jonathan es el haber asumido una responsabilidad muy grande, como la de ser padre a tan corta edad, casi sin recursos.

La historia de amor de Charlie Heaton y Natalia Dyer

La llegada de Charlie Heaton a Stranger Things no solo marcó un antes y un después en su carrera profesional, sino que también le permitió darse una nueva oportunidad para el amor con su compañera de elenco, Natalia Dyer, quien precisamente también interpreta a su pareja en la serie.

El romance surgió puertas adentro del rodaje y se convirtió en un sostén emocional muy importante para ambos en medio de la explosión mediática. Según contó Matt Duffer, uno de los cocreadores de la serie, la conexión entre ellos fue evidente desde la primera lectura de química. “Saltaban chispas”, recordó el realizador sobre aquellos encuentros iniciales en 2016.

Lo que empezó como una relación laboral entre dos jóvenes actores que daban sus primeros pasos en una producción de alto perfil, derivó en una amistad y, con el correr de los meses, en una historia de amor. Los rumores comenzaron a circular en los primeros meses del lanzamiento de la serie, aunque la pareja optó por mantenerlo en secreto. Durante gran parte de 2017 evitaron confirmar el vínculo y, ante las preguntas insistentes de la prensa, Dyer solía responder que “todo el elenco es una gran familia”, lo que daba a entender que solo lo veía a Charlie como a un amigo.

PUBLICIDAD

Sin comunicados oficiales ni entrevistas conjuntas, la confirmación llegó a través de distintos gestos públicos. En octubre de 2017 fueron fotografiados tomados de la mano en Nueva York, unas semanas después, nuevas imágenes en Londres a los besos terminaron de despejar cualquier duda. La primera aparición formal como pareja se produjo en diciembre de ese año, cuando asistieron juntos a una alfombra roja.

Más allá de la exposición pública, Heaton destacó en distintas entrevistas que lo que más valora de su pareja es el entendimiento mutuo.“Poder compartir con tu pareja la ansiedad que sientes cuando no consigues trabajo; sé lo que se siente, ella también. Puedes estar ahí para hablar de ello, o cuando tienes un día de mierda en el trabajo, o cuando sales de un mundillo y crees que no funcionó. Poder entendernos a ese nivel es genial”, remarcó.

Durante los momentos más complejos de sus vidas, como la pandemia o las huelgas de los sindicatos de guionistas y actores, que frenaron la continuación de Stranger Things, la pareja encontró refugio el uno en el otro. Lejos de los típicos planes de pareja, eligieron leer y representar obras teatrales en espacios cotidianos como su casa o un parque cercano. “Sé que suena un poco friki”, dijo Charlie a Wonderland entre risas, quien remarcó que esta simple rutina fue lo que reforzó la intimidad entre ambos.

Con el paso del tiempo, la pareja se consolidó como una de las más estables de Hollywood. Recientemente, llenaron de emoción a sus fanáticos al mostrarse juntos en la alfombra roja del estreno de la última temporada de la serie, en la que su relación de ficción llega a un momento trascendental.