Veinte años después de la original, la secuela de “The Devil Wears Prada” causó sensación en su primer fin de semana en los cines. Impulsada en gran medida por las mujeres, “The Devil Wears Prada 2” ganó 77 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, y 156.6 millones de dólares a escala internacional, según las estimaciones del estudio del domingo.

Superó fácilmente la taquilla y desplazó a “Michael” al segundo puesto, aunque el biopic musical se mantuvo bien en su segundo fin de semana, cayendo sólo un 44%.

The Walt Disney Co.’s 20th Century Studios estrenó “The Devil Wears Prada 2” en 4,150 localidades de Norteamérica. Las mujeres constituyeron el 76% de los compradores, según las encuestas de PostTrak; el 74% dijo que “recomendaría sin duda” la película a sus amigos. La crítica no fue muy favorable a esta secuela, en la que la Andy Sachs de Anne Hathaway vuelve a trabajar para la Miranda Priestly de Meryl Streep en la revista ficticia “Runway”, en un panorama mediático muy deteriorado.

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Según los informes, la producción de la película costó 100 millones de dólares, un aumento significativo respecto al presupuesto de producción de 35 millones de dólares de la primera película. Pero como el cineasta David Frankel declaró recientemente a The Associated Press: “Resulta que, cuando terminas de pagar a todas las grandes estrellas de cine del mundo, sigues teniendo básicamente el mismo presupuesto para hacer la película que el que tuvimos para la primera”.

Las estrellas Streep, Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci llevan semanas realizando un bombardeo publicitario por todo el mundo, con glamurosas paradas en Tokio, Londres y Nueva York. Incluso Anna Wintour, la inspiradora del diablo vestido de Prada, ha participado esta vez, apareciendo con Hathaway en el escenario de los Oscar y con Streep en la portada de “Vogue”.

La primera película se estrenó en junio de 2006 y llegaría a recaudar más de 326 millones de dólares en todo el mundo, sin ajustar a la inflación. Y lo que es más importante, se convirtió en parte de la cultura gracias a sus siempre citables “likes” (“gird your loins”, “groundbreaking”, “that’s all”). Las secuelas nunca son algo seguro, pero esta vez la expectación era máxima: Según Nielsen, la audiencia de “El diablo viste de Prada” aumentó un 428% de marzo a abril de 2026.

El segundo puesto fue para la película biográfica de Lionsgate sobre Michael Jackson, “Michael”, que recaudó 54 millones de dólares en su segundo fin de semana en Norteamérica, donde se proyecta en 3,955 pantallas. Su recaudación mundial asciende ya a 423.9 millones de dólares. Universal Pictures se encarga del estreno internacional.

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Este fin de semana comienza la temporada de cine de verano de Hollywood, un pasillo crucial de 18 semanas que se extiende hasta el Día del Trabajo y suele representar alrededor del 40% de la taquilla anual. A menudo se programan superproducciones de Marvel como pistoletazo de salida de la temporada, pero la potencia combinada de “El diablo viste de Prada 2” y “Michael” no fue un mal sustituto.

“Es un fin de semana realmente sólido”, dijo Paul Dergarabedian, responsable de tendencias de mercado de Comscore. “Es esta irresistible combinación que compensa con creces el hecho de que no haya una película de Marvel para dar el pistoletazo de salida a la temporada de cine de verano”.

De hecho, “Prada” obtuvo mejores resultados que “Thunderbolts”, la película de Marvel que dio el pistoletazo de salida al verano del año pasado. Este fin de semana también se han estrenado otras películas, como la cinta de terror dirigida por Adam Scott “Hokum”, la adaptación animada de Andy Serkis de “Rebelión en la granja” y la película de supervivencia dirigida por Aaron Eckhart y Ben Kingsley “Aguas profundas”.

Todas ellas se estrenaron por detrás de “The Super Mario Galaxy Movie”, que obtuvo 12,1 millones de dólares en su quinto fin de semana, y “Project Hail Mary”, que logró 8.6 millones en su séptimo fin de semana. Hokum", de Neon, encabezó la lista de las recién llegadas con 6.4 millones de dólares, completando los cinco primeros puestos, seguida de “Rebelión en la granja”, con una crítica muy pobre, y 3.4 millones de dólares. “Deep Water” se estrenó con 2.2 millones de dólares.

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En las cuatro películas más vistas, Dergarabedian ha observado una tendencia: “En los dos últimos meses, los cinéfilos han abrazado realmente el entretenimiento puro y evasivo”, afirma.

La taquilla anual ha aumentado un 14% respecto al año pasado, con unos 2.800 millones de dólares en entradas vendidas hasta la fecha.

Las 10 películas más taquilleras

A la espera de las cifras definitivas que se publicarán el lunes, esta lista tiene en cuenta la venta de entradas estimada de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “The Devil Wears Prada 2”, 77 millones de dólares.

2. “Michael”, 54 millones de dólares.

3. “La película de Super Mario Galaxy”, 12.1 millones de dólares.

4. “Project Hail Mary”, 8.6 millones de dólares.

5. “Hokum”, 6.4 millones de dólares.

6. “Rebelión en la granja”, 3.4 millones de dólares.

7. “La momia de Lee Cronin”, 2.2 millones de dólares.

8. “Aguas profundas”, 2.2 millones de dólares.

9. “Aquella vez que me reencarné en un Slime the Movie: Lágrimas del Mar Azul”, 1 millón de dólares.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.