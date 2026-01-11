En cada temporada de premios, los Golden Globes vuelven a colocarse como el gran termómetro previo al Oscar.

Hoy que se celebran los Golden Globes 2026, vale la pena recordar una de esas noches que todavía resuenan en la memoria del cine: cuando un comediante mexicano derrotó a Marlon Brando en Hollywood: fue Cantinflas.

Mucho antes de que nombres como Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro o Alejandro González Iñárritu se volvieran habituales en la conversación internacional, Mario Moreno ya había cruzado la frontera.

Bajo el mote de Cantinflas, el actor había conquistado al público latino con un humor profundamente popular, crítico y físico, tan singular que incluso la Real Academia Española terminó aceptando el verbo cantinflear.

En 1956, fue elegido para participar en “La vuelta al mundo en 80 días”, una superproducción de Hollywood dirigida por Michael Anderson y basada en la novela de Julio Verne.

La cinta contó con un elenco internacional encabezado por David Niven, con apariciones de Shirley MacLaine, Marlene Dietrich, Buster Keaton y hasta Frank Sinatra. Sin embargo, lo que nadie anticipó fue que el personaje más recordado no sería el elegante Phileas Fogg, sino su ayudante.

Cantinflas interpretó a Passepartout, un sirviente astuto, torpe en apariencia y siempre un paso adelante del caos. Su comedia física, su ritmo verbal y su humanidad conectaron con el público estadounidense de una manera inesperada. Muchos salieron del cine hablando más del mexicano que del protagonista.

Cantinflas vs. Marlon Brando

En 1957, Cantinflas fue nominado al Globo de Oro a Mejor Actor en Comedia o Musical, una terna que hoy parece imposible de imaginar: Cantinflas — “La vuelta al mundo en 80 días”, Marlon Brando — “The Teahouse of the August Moon”, Yul Brynner — “The King and I”, Glenn Ford — “The Teahouse of the August Moon” - y Danny Kaye — “The Court Jester”.

Marlon Brando

Todo apuntaba a Brando. Ya era un mito viviente gracias a Un tranvía llamado deseo y Nido de ratas, y su actuación como Sakini había sido celebrada por la crítica.

Mario Moreno se convirtió en el tercer mexicano en ganar un Globo de Oro, después del fotógrafo Gabriel Figueroa en 1949 y la actriz Katy Jurado en 1952. En un Hollywood todavía atravesado por estereotipos raciales y culturales, un comediante nacido en Tepito acababa de imponerse a los gigantes de la actuación estadounidense.

Ese mismo año, “La vuelta al mundo en 80 días” también se llevó el Globo de Oro a Mejor Película de Drama, superando títulos como “Gigante” y “Lust for Life”.

Nunca hubo una declaración oficial por parte de Marlon Brando. Pero el imaginario colectivo terminó de construir la escena años después, cuando la película “Cantinflas”, protagonizada por Óscar Jaenada, recreó el momento con un Brando visiblemente incómodo viendo al mexicano recibir el galardón.

Ese premio fue el primero y único Globo de Oro de Cantinflas. Volvió a ser nominado en 1961 por “Pepe”, pero no ganó. Aun así, su victoria de 1957 sigue siendo una de las más simbólicas en la historia de los premios.

La ceremonia de los Golden Globes 2026 se lleva a cabo este 11 de enero de 2026.