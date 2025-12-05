Daniel Stern, conocido por interpretar a Marv en “Home Alone, decidió años atrás apartarse de Hollywood para priorizar a su familia y enfocarse en nuevas actividades.

A los 68 años, combina su trabajo como escultor con la vida en un rancho de Ventura, California, donde también cultiva mandarinas. Su cambio de rumbo profesional y personal llamó la atención del público y se volvió tema recurrente en redes sociales.

Del éxito de los 90 al cambio de rumbo

En 1990, Stern dio vida a uno de los integrantes de los Wet Bandits, dupla criminal que intentaba ingresar a la casa de los McCallister en la clásica comedia navideña. Ese personaje lo impulsó a nuevos proyectos en cine y televisión, entre ellos Viva Las Nowhere, A Previous Engagement, Whip It, Shrill y For All Mankind. Sin embargo, con el paso del tiempo optó por una decisión drástica: alejarse de la industria.

El actor explicó las razones en su sitio oficial: “Hice muchas películas geniales, pero llegó un momento en que extrañaba a mi familia cuando estaba lejos. Decidí dejar de viajar tanto, quedarme en casa y centrarme en mi familia y mis otras pasiones artísticas. El resultado de esa decisión es que tengo una vida familiar maravillosa y esta obra”. Ese proceso lo llevó a dedicarse a la escultura, disciplina que desarrolla desde hace más de dos décadas.

La consolidación de su faceta artística

Su perfil en Instagram presenta esa transformación con la frase “Haciendo magia cinematográfica desde 1979. Ahora, haciendo arte”. Allí comparte imágenes de sus trabajos y suma 334 mil seguidores. En su página web amplía su visión creativa: “Soy un narrador. Como actor, director y escritor dediqué toda mi vida a contarle historias al público. Mi trabajo escultórico no es la excepción”. También afirma: “Veo cada escultura, una como un fotograma de una película, un momento en la historia de una vida”.

En 2024, durante una entrevista con ‘The New York Times’, comentó su objetivo como artista: “Quiero que la gente interactúe con ellas. Mi sueño —y se cumple— es que la gente se ponga delante de la cámara y pose. Mientras hablamos, la gente pasa por delante de esas esculturas, se sienta y toma fotografías. Eso me satisface”. Sus obras se exhiben en distintos puntos de California y ofrece visitas a su estudio con cita previa para coleccionistas y diseñadores. También difunde videos del proceso creativo en Instagram y TikTok, donde acumula 216 mil seguidores y más de un millón de “Me Gusta”.

Una vida entre mandarinas y proyectos personales

Además de la escultura, Stern reveló otra faceta laboral gracias a sus publicaciones en redes sociales: cultiva mandarinas en su rancho de Ventura, donde reside con su esposa Laure Mattos. Sus contenidos sobre la cosecha superaron los cinco millones de reproducciones, impulsados por su estilo espontáneo frente a cámara. Uno de sus hijos lo motivó con una frase que él adoptó con entusiasmo: “Si dan ‘me gusta’ al jugo de mandarina, les gustás vos, papá. Les gusta lo que hacés, no tus personajes”.

En paralelo, en 2024 lanzó su autobiografía Home and Alone, donde repasa su trayectoria en Hollywood y aspectos de su vida personal. Junto a su esposa también participa en la fundación Boys & Girls Clubs of America, dedicada a ofrecer apoyo académico, orientación y actividades deportivas para niños.

Distancia definitiva de Home Alone

Aunque siempre manifestó agradecimiento por su papel en la película de 1990, Stern prefiere mantener su actual estilo de vida sin involucrarse en celebraciones relacionadas con el film. Este año, la producción cumplió 35 años y varias figuras del elenco participaron en homenajes. Él, en cambio, eligió no asistir. En una entrevista con ‘People’, explicó: “No salgo de mi granja. No es ninguna ofensa para la película. Solo... una llamada, una videollamada, y me anoto. Pero... soy un poco hogareño”.

Uno de sus hijos le comentó alguna vez que era “una superestrella de temporada” por su inevitable regreso mediático cada Navidad. Aun así, el actor disfruta de su presente, alejado de los reflectores y enfocado en las actividades que eligió para esta etapa de su vida.