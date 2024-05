En su reacción tras ser eliminado de La casa de los famosos, José Reyes “La Melaza” dijo estar decepcionado con Maripily Rivera, incluso, no entiende por qué la empresaria puertorriqueña sigue en la competencia.

Tras salir de la casa, La Melaza conversó con la presentadora del programa Jimena Gállego, quien le preguntó si alguno de los habitantes lo había decepcionado.

“Yo creo que Maripily me decepcionó, pensaba que no era de la forma que es. En realidad, no sé ni por qué todavía está en la competencia con todo lo que ha hecho”, contestó el expelotero dominicano.

Maripily anoche resultó finalista de la competencia, por lo que esta semana deberá contar con el voto del público para llegar a la gran final el próximo lunes.

En esta cuarta temporada del reality también son finalistas Aleska Génesis, Alana Lliteras, Rodrigo Romeh, Geraldine Bazán, Paulo Quevedo y Lupillo Rivera.

🌟¡TENEMOS FINALISTAS!🏅 Tras 112 días de convivencia, peleas, flirteos, risas, pruebas, jugadas maestras, alianzas y... Posted by Telemundo on Monday, May 13, 2024

Hay un gran premio de $200,000 para el primer lugar, otro de $100,000 para el segundo lugar y $50,000 para el tercer lugar.

De acuerdo con la revista People en Español, Geraldine y Paulo no podrán ganar los $200,000 porque entraron a la casa a mediados de marzo, casi dos meses después del comienzo de la competencia el 23 de enero.