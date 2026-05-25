Durante este mes se celebró uno de los eventos anuales más importantes de la TV estadounidense. Los llamados “upfronts” son una instancia en la que canales y plataformas presentan algunas de sus grandes apuestas para el año que viene y trazan líneas estratégicas que permiten identificar las tendencias que están marcando el mercado actual.

En los de este año, algo que quedó claro es que el contenido de ficción ha vuelto a cobrar protagonismo no solo en el “streaming”, sino también en la televisión abierta, donde en los últimos años habían quedado rezagados tras eventos deportivos y “realities”, especialmente por las complicaciones de producción que siguieron a la pandemia y la huelga de los sindicatos de Hollywood en 2023.

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Los principales canales estadounidenses (NBC, ABC, CBS y Fox) anunciaron más series nuevas de lo que habían presentado en 2025.

“Siento que la gente está optimista de nuevo sobre la televisión y las distintas formas en que la gente está consumiendo series. Se sintió que la televisión tradicional, de los viejos tiempos estaba al centro de nuevo”, comentó Channing Dungey, la presidente de Warner Bros TV, a Variety.

Entre los proyectos anunciados por los diversos canales se nota una clara inclinación por “remakes”, extensiones de franquicias y adaptaciones literarias, como ha sido ya la tónica reciente. Aquí destacamos algunos de los títulos más interesantes que se presentaron:

“Fourth Wing”

Una de las producciones más ambiciosas es esta adaptación de la popular saga literaria “The Empyrean”, cuyo primer libro ha sido uno de los de más rápida venta en el género de fantasía en el siglo actual. Escrita por Rebecca Yarros, sigue a los estudiantes de una escuela para jinetes de dragón, que enfrentan un peligroso entrenamiento para convertirse en guerreros. La serie es desarrollada por Amazon MGM y por la productora del actor Michael B. Jordan, reciente ganador del Oscar, quien llamó a los fans a confiar en que el proyecto estará a la altura del material.

“East of Eden”

Una de las grandes apuestas de prestigio de este año para Netflix es esta miniserie, que debutará durante el segundo semestre de este año, que adapta la novela homónima de John Steinbeck. Florence Pugh lidera el elenco como Cathy Ames, una mujer manipuladora que está al centro de una compleja historia entre dos familias en California. El proyecto fue adaptado a la pantalla por la actriz Zoe Kazan, cuyo abuelo, Elia Kazan, dirigió la adaptación cinematográfica de 1955, que protagonizó James Dean.

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“Crystal Lake”

Esta producción de NBC para su plataforma de “streaming” Peacock es una precuela de la saga cinematográfica “Friday the 13th” y sigue la historia de Pam Voorhes, la madre de Jason, el asesino inmortal de los filmes. La actriz Linda Cardellini interpreta al personaje central en la ficción, que debutará en octubre.

“Fast & Furious”

Y hablando de series inspiradas en sagas fílmicas, NBC también trabaja en trasladar su popular franquicia de acción y automóviles a la pantalla chica. Se anunció que se alistan al menos cuatro series que serán producidas por Vin Diesel, el protagonista de las películas y productor ejecutivo de la serie.

“Como saben, esos filmes son muy valiosos para nosotros, pero en la última década nos hemos dado cuenta de que los fans quieren más, que expandamos el legado, a los personajes y sus historias”, comentó el actor y productor.

“Baywatch”

Uno de los proyectos más anticipados es el “reboot” de la serie “Guardianes de la bahía”, uno de los títulos más populares de la TV en los años 90 y que recientemente realizó un masivo “casting” para encontrar a su nuevo elenco. Fox anunció que la nueva ficción llegará en enero de 2027.

“The Rookie: North”

ABC, por su parte, anunció un “spin-off” de una de sus series más populares, “The Rookie”, que no solo es una de las producciones más vistas en la TV abierta estadounidense, sino que también ha tenido gran éxito en Latinoamérica a través de las plataformas de “streaming”. Al igual que la historia principal, esta nueva trama seguirá a un hombre de mediana edad que decide ingresar a la fuerza policial como un “novato” que debe codearse con colegas más jóvenes.