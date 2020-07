Madrid - La serie española “Las Chicas del Cable” se abre camino en la desgarradora posguerra civil para cerrar su historia, que tendrá un final “apoteósico, digno y justo”, según las actrices que dan vida a esas cuatro jóvenes que trabaron amistad en la compañía telefónica en 1928.

Sin reventar la trama, Ana Fernández señala que el desenlace de la serie -a partir de mañana, viernes, en Netflix- dejará a los espectadores con “la boca abierta”.

“No podemos decir si será feliz o no, para descubrir eso hay que verlo, pero lo que sí puedo avanzar es que va a ser bastante impactante. Nosotras estamos muy orgullosas del final, era importante terminar de esta manera la serie, va a ser muy justo”, asegura.

Los cinco episodios que quedaron pendientes de la última temporada van a darle un final cerrado a la historia de los personajes de “Lidia” (Blanca Suárez), “Óscar” (Ana Polvorosa), “Carlota” (Ana Fernández), “Marga” (Nadia De Santiago) y “Sofía” (Denisse Peña).

Estos nuevos capítulos nos sitúan siete meses después del final anterior, cuando “Lidia” sufre la venganza de “Carmen” (Concha Velasco) en un centro de reeducación (lugares de detención donde se internaba a las personas que se oponían al régimen de Franco). Pero sus amigas deciden ir a rescatarla con la ayuda de “Francisco” (Yon González).

Solo nos queda vivir cada segundo como si fuera el último, porque lo es. Los episodios finales de #LasChicasDelCable llegan el 3 de julio. Posted by Las chicas del cable on Wednesday, June 10, 2020

“Vamos a ir hasta donde haga falta para acabar con ‘Carmen'”, afirma Suárez, mientras que Concha Velasco agrega: “La rabia y la sed de venganza me van a hacer que sea aún más mala malísima”. Comentarios que anticipan un duro enfrentamiento entre la directora del centro de reeducación y las chicas.

Además, en estos últimos cinco capítulos “Sofía” se va a “encarnar” en una chica del cable más, aceptando más responsabilidades de las que le corresponden, con tal de “salvar a su familia”.

“Las chicas siempre se las apañan para salir de todo, pero esta vez quería echar una mano, así que con su ayuda me voy a infiltrar en el centro de reeducación como enfermera y así poder echarlas una mano desde dentro para conseguir acabar con ‘Doña Carmen'”, explica Peña.

Un personaje, el de ‘Doña Carmen', que ha significado mucho para Velasco, como resalta la actriz, que asegura que esta serie ha sido el proyecto “más importante” de toda su carrera como actriz, ya sea en los teatros, en la ficción o en el cine.

“El papel de ‘Doña Carmen’ ha significado mucho para mí, tanto, que lo considero el más importante de toda mi carrera. He tenido tan buena relación con todo el equipo y me lo he pasado tan bien que para mí este personaje significa mucho”, afirma rotunda la veterana actriz.

La serie iniciada en el 2017 comprende 42 episodios, en los que las cinco actrices han dado prueba de una amistad inquebrantable y de la lucha por los derechos de la mujer como en los derechos LGTBI+.

Junto a ella, cinco jóvenes actrices que desde 2017 han dado vida a esas chicas del título, que forjaron su amistad trabajando como operadoras de una empresa telefónica en la España de los años 20, y que, unidas se enfrentaron al machismo, a la cárcel, a secuestros, atentados e incluso a la muerte de una de sus compañeras.

Hoy, Ana Fernández y Ana Polvorosa hacen balance de todo lo acontecido tras 42 episodios.

Sus personajes han sido los más reivindicativos de la serie, tanto en el papel de la lucha por los derechos de la mujer como en los derechos LGTBI+, y ellas se muestran “muy orgullosas” de todo lo que han construido a lo largo de este tiempo.

“En la serie se ha intentado dar visibilidad con amor y respeto a todas las variables que puede tener la vida en general, dar visibilidad a todos sin dividir ni clasificar”, defiende Polvorosa.

Además, Fernández añade que en esta última temporada se van a reflejar muy bien esos ideales y sentimientos por los que llevan luchando desde el inicio de la serie.

Luchadoras, valientes, pero sobre todo amigas, “Las Chicas del Cable” llegarán al final de su historia tal y como comenzaron: juntas.