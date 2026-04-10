﻿TeleOnce anunció el estreno de “De la puerta pa’ dentro”, su nueva propuesta para las noches de domingo, que comenzará el 19 de abril a las 7:00 p.m.

Esta nueva propuesta marca el esperado regreso de Jailene Cintrón a la televisión como figura principal del programa, en un espacio más cercano al público. Su estilo y conexión serán la clave para abrir la puerta a historias que pocas veces se comparten, expuso el canal en una comunicación escrita.

Con esta producción, el canal apuesta a un enfoque en conversaciones profundas, donde el televidente podrá conocer una faceta distinta y más a fondo de sus invitados. Cada semana contará con la participación de figuras conocidas y queridas en la Isla, quienes compartirán aspectos de su vida que pocas veces han contado públicamente.

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El programa, también contará con un espacio directo de conexión con las mujeres, invitándolas a enviar sus cartas al correo electrónico delapuertapadentro@teleonce.com para compartir sus historias, inquietudes o experiencias. Cada semana se dará paso a una de estas historias dentro del programa, brindando respuesta y visibilidad a realidades que merecen ser escuchadas.

Junto a Jailene estará el padre Orlando Lugo, productor ejecutivo del proyecto y copresentador, con una visión más centrada en las emociones, las vivencias y las historias humanas. También se integra el actor y comediante Jimmy Colón, quien se une al programa como parte del elenco, aportando una perspectiva diferente.

“Emocionada y agradecida, porque ya se acerca la hora de poder ver realizado un anhelo de mi corazón. Un programa creado con amor, fe y un profundo respeto por cada historia que merece ser escuchada. Un privilegio de poder abrir una puerta, donde todos entrarán con la misma dignidad, porque lo único que verdaderamente importa es la historia que llevan en el corazón”, expresó Jailene Cintrón.

Más que un programa, “De la puerta pa’ dentro” busca convertirse en un espacio semanal que conecte con el público y recupere el valor de reunirse frente a la televisión para compartir contenido con propósito.