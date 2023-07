La protagonista y productora ejecutiva de la película Barbie, Margot Robbie, reveló los detalles detrás de la icónica escena del pie de la muñeca más famosa de Mattel, tal como aparece en el tráiler de la nueva cinta de Warner Bros.

La toma se volvió viral en las redes sociales. La primera escena del tráiler del filme muestra a Robbie despojándose de sus tacones color rosa para pisar el suelo. Al igual que la muñeca, la actriz tenía una forma de pies empinada al natural, algo que a sus seguidores ha llamado mucho la atención y se han preguntado cómo se grabó ese momento.

Robbie explicó cómo vivió la filmación de la escena de los tacones en Barbie durante una entrevista con Fandango que se publicó también por TikTok.

“Siempre trato de hacer mis propias escenas de inserción. No me gusta cuando veo una película y sé que no son mis manos. Lo odio tanto. Siempre le digo al director: ‘Por favor, déjame hacer todas mis escenas’. No me gusta saber que no lo hice”, aseguró.

La directora Greta Gerwig hizo alrededor de ocho tomas para grabar la escena de los pies de Barbie. Robbie, quien también hizo ballet de niña, mantuvo el equilibrio en cada una.

“Utilizaron pequeños trozos de adhesivos en el suelo, cinta adhesiva de doble cara en los zapatos para que no se desprendieran y poder sacar mis pies de ellos. Y me agarré a una barra, eso fue todo. No estaba usando arneses ni nada por el estilo. Simplemente me acerqué, me aferré a la barra sobre la cámara”, comentó Robbie.

Responde Ryan Gosling

En los últimos días el actor Ryan Gosling, de 42 años, fue el blanco de numerosos comentarios que lo señalaban como alguien “demasiado viejo” para interpretar a Ken en Barbie.

Y lejos de esquivar las críticas, Gosling tuvo una curiosa opinión al respecto.

“Si la gente no quiere jugar con mi Ken, hay muchos otros Ken con lo que pueden divertirse”, respondió el actor en una publicación de GQ.

Y sin perder el sentido del humor planteó: “Es divertida la idea de obsesionarse con este tema, ¿acaso habían pensado en Ken antes de todo esto?”.

Según la perspectiva del intérprete, Ken es alguien que disfruta de la buena vida, y cuyo interés es estar junto a Barbie.

“A todo el mundo le gusta que sea así, solo verlo tener un trabajo que es nada en sí. Pero de golpe resulta que a mucha gente siempre le preocupó mucho quién es Ken. No, eso no es así y jamás fue así”, dijo. Y agregó: “Y si realmente te importa Ken, deberías saber que él jamás le importó a nadie. Así que esa hipocresía queda expuesta de golpe. Y por ese motivo es que esta historia debe ser contada”.