Brad Renfro fue una de las mayores promesas actorales de Hollywood durante los años 90, pues su adolescencia estuvo marcada por memorables interpretaciones en películas que en su momento fueron bastante destacadas en la industria del séptimo arte.

Actuaciones estelares en películas como ‘El cliente’ (1994), ‘El poder de la amistad’ (1995) y ‘Los hijos de la calle’ (1996) permitieron que su carrera tomara relevancia, ganándose el respeto de grandes figuras de la actuación como Susan Sarandon y Tommy Lee Jones.

“Lo que hizo Brad en esa película me impactó, yo siento que aprendí de él y no a la inversa, siempre sorprendía con alguna decisión que tomaba para mejorar su actuación”, fue el testimonio de Sarandon un año después del estreno de ‘El cliente’.

Sin embargo, la vida actoral de Renfro se vio obstaculizada por su adicción a las drogas, descuidos familiares y los estragos causados por sus traumas de la infancia, los cuales lo condujeron a un vórtice de inseguridades, crímenes y malas decisiones.

Así empezó Renfro

Brad Barron Renfro nació en Knoxville, Tennessee (Estados Unidos) el 25 de julio de 1982. Fue fruto de un matrimonio conflictivo que se separaría cinco años después: su padre simplemente se marchó para nunca más volver y su madre se fue a vivir con su nuevo esposo a Michigan. Ninguno quería responsabilizarse del todo del pequeño Brad.

Esta situación hizo que su abuela paterna cuidara de él en un ambiente sumamente restrictivo y estricto, pero eso no le impidió ser un ‘rebelde sin causa’. Renfro confesó fumar marihuana desde los nueve años y a beber alcohol desde los 11. A los 12 años tuvo su primer arresto tras intentar consumir drogas en el aula de clases del colegio al cual asistía.

A los diez años, Renfro fue descubierto por Mali Finn, un director de casting que trabajaba para el productor y también director Joel Schumacher, quien estaba buscando talento joven para una nueva película.

Tras hacer las audiciones, finalmente fue seleccionado para interpretar a ‘Mark Sway’ en la película ‘El cliente’, estrenada en 1994. Este sería su debut oficial en la gran pantalla.

La actuación de Renfro en dicho filme hizo que se ganara el respeto de sus compañeros y de todo Hollywood, pues su actuación se sentía orgánica y muy bien realizada. Schumacher, en una entrevista posterior al estreno del largometraje, aseguró que la infancia del actor hizo que asumiera su papel con transparencia, casi que trasladando su personalidad a los estudios.

“Lo que hizo Brad en esa película me impactó. Yo siento que aprendí de él y no a la inversa. Siempre sorprendía con alguna decisión que tomaba para mejorar su actuación -mencionó Schumacher-. Creo que Brad había vivido muchas cosas para tener tan solo 10 años. Había pasado por muchas, muchas emociones y, cuando un actor traslada eso a su arte, estamos ante la presencia de un regalo. Era un actor honesto, alguien que comprendía lo que sucedía a su alrededor”.

Su destacada actuación en ‘El cliente’ le hizo merecedor del galardón Young Artist Award, el cual premia a los actores juveniles más aplaudidos por los críticos de cine. Eso hizo que Renfro viera su futuro con entusiasmo.

“Me siento muy afortunado de hacer lo que amo y además poder vivir de eso. De hecho, lo haría gratis”, dijo el actor en una entrevista a la revista ‘People’.

El ascenso del descenso

Luego de la repercusión por su actuación en ‘El cliente’, Renfro fue llamado para ser parte del elenco protagónico de la entonces nueva producción del director Peter Horton ‘El poder de la amistad’, la cual le permitió volver a un segundo Young Artist Award de forma consecutiva en 1995. La Academia ya miraba al actor con muy buenos ojos.

El papel que lo haría pasar a ser verdaderamente considerado por directores de peso fue el de la versión juvenil de ‘Michael Sullivan’ en la película ‘Los hijos de la calle’. En dicha producción compartió estudios con la leyenda de la actuación Brad Pitt.

Este papel lo hizo consolidarse en las grandes ligas de Hollywood. A pesar de ello, la vida personal de Renfro no iba en sincronía con su éxito. Además, tuvo una destacada actuación en la película ‘El aprendiz’, estrenada en 1998, la cual coprotagonizó junto a Ian McKeller, lo cual le valió para ser galardonado en el Festival de Cine de Tokio.

Sin embargo, al mismo tiempo que la película fue premiada, Renfro fue arrestado en Los Ángeles, EE. UU., tras ser descubierto en flagrancia portando marihuana y heroína. En ese momento de su vida tenía tan solo 16 años. Este hecho sería clave en el deterioro progresivo de su carrera y su reputación en la esfera hollywoodense.

Un abismo sin fondo

Renfor se fue alejando de la actuación en grande desde el año 2000, pues comenzó a actuar en películas con menos presupuesto como ‘Bully’, ‘Mundo fantasma’ y ‘Teoría de la clase ociosa’, esta última le hizo merecedor de un reconocimiento en el Festival de Cine de Nueva York. Sin embargo, todo el mundo era consciente que la carrera de Brad se estaba cayendo a pique.

Ese mismo año, fue arrestado por robarse un yate y, un año después, volvió a ser detenido por posesión de estupefacientes y manejar bajo el efecto de drogas alucinógenas. En ese momento, el actor admitió tener problemas de adicción, haciendo que el juez responsable de su juicio ordenara que fuera internado en centro de desintoxicación.

Jesse Hasek, primo del actor y líder de la banda de metal 10 Years, confesó haberlo visitado a dicho centro, asegurando que le dijo que se sentía listo para abandonar las drogas y que su proceso de sanación estaba dando frutos.

Sin embargo, el 15 de enero de 2008, Brad Renfro, de 25 años, fue hallado sin vida en su apartamento de Los Ángeles. La autopsia determinó que la causa de su muerte fue una sobredosis de heroína y morfina, según el medio de farándula ‘TMZ’.

La muerte de Renfro afectó emocionalmente a su abuela, quien lo crió y cuidó desde que tenía cinco años, a tal punto de que su salud se fue deteriorando hasta morir dos semanas después.

¿No fue protegido?

En el año 2018, 10 años después de la muerte de Renfro, el medio ‘BuzzFeed News’ hizo una investigación acerca de los factores por los cuales Renfro tuvo aquella recaída, sospechando que el ambiente hollywoodense no cobijó lo suficiente al joven actor.

Fernando Altschul, asistente de dirección de la película ‘El aprendiz’, le reveló al medio que Renfro era el único niño en el set de producción y que se le permitía estar en las fiestas del reparto, además de poder beber alcohol: “Me shockeó verlo ahí, y no reconocía a la gente que estaba, así que me fui, pero lo hice pensando que un chico de 14 años no tenía que estar en ese lugar”.

Así mismo, Altschul también admitió que no quiso intervenir en sus decisiones: “Sentí que estaba en esa fiesta por decisión propia y que si le decía algo, iba a ser visto como fuera de lugar. No me correspondía ser una figura paterna”.

Por otro lado, el asistente de dirección también agregó que el joven no acataba las órdenes de su abuela: “No la escuchaba. No le daba importancia a lo que ella le decía. Sé que fue una mujer que hizo todo lo que pudo con él, pero Brad estaba en modo rebelde y ella no podía manejarlo”.

Un actor, quien no reveló su identidad y que fue compañero de rodaje de Renfro, reveló que sospechaba sobre los métodos de crianza de la señora: “Brad estaba siempre cansado y yo quería saber qué estaba pasando, pero su abuela me mentía todo el tiempo, como me enteraría después. En ese momento ya se sabía que no estaba fumando simplemente cigarrillos y que le pasaban cosas muy difíciles en su casa que ella no lograba controlar”.

Por último, varios de sus colegas le dijeron a ‘BuzzFeed News’ que Renfro nunca pudo superar la separación de sus padres, lo cual lo hizo sentir perdido la mayoría del tiempo, más aún ante la apatía de Hollywood. “Nadie dijo que había que protegerlo, se seguía el rodaje, aunque él no estuviera bien, nunca se lo cuidó y era un niño”, dijo el actor anónimo.