Luchar por un sueño, ver si la suerte les acompaña, o simplemente, darle la oportunidad a lo desconocido.

Esa fue la emoción que acompañó a jóvenes, adultos, y algunas caras conocidas, probaron su suerte hoy en las audiciones de “Operación Triunfo Estados Unidos”, la icónica competencia musical que llegará por primera vez a la nación norteamericana a través de la cadena Telemundo.

Decenas de personas llegaron temprano en la mañana a los estudios de Telemundo Puerto Rico en Hato Rey para ver si su aspiración de darlo todo desde los escenarios se podría convertir en una realidad a través de esta nueva edición del fenómeno cultural que nació en España hace 25 años.

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Los aspirantes entraron al Estudio Eddie Miró, y se pararon en una de las filas disponibles en el set para ser evaluados por la producción y conquistar la primera prueba de canto.

Una persona que pasó la difícil prueba fue María Alejandra López, natural de Peñuelas, quien expuso a Primera Hora que subió al área metro para “pasar por la experiencia”, sin expectativa de pasar a las siguientes etapas, que consistía en unas pruebas de cámara y una entrevista ejecutiva.

“Quiero seguir aprendiendo y creciendo, porque fue mi abuela quien me motivó a que viniera audicionar”, expresó la joven, quien arrancó su prueba cantando el tema “Solamente tú” de Pablo Alborán, pero su evaluador le pidió alguito más, y le puso sazón con “Volvió Juanita” de Milly Quezada.

Angélica Cruz, por otro lado, es una boricua que viajó de Orlando, Florida, para ver si tenía un break en el “reality” que ha lanzando a artistas como David Bisbal, Chenoa y Aitana al estrellato, y lo consiguió, aún cuando no tuvo el tiempo para practicar.

“Todavía estoy temblando un poquito, pero estoy bien alegre de pasar a la próxima etapa”, sostuvo la joven, quien aseguró que su familia de cantantes y músicos la exhortó a ver si “Operación Triunfo” era el lugar idóneo para seguir ese legado. “Nunca había tenido la oportunidad para audicionar para algo como esto, así que estoy aquí por ellos”, apuntaló.

Otra audición que Primera Hora captó fue la de Miranda Bonano, quien decidió dejarlo todo en el set con el número de “Gata bajo la lluvia” de Rocío Durcal. Aunque la presentación no fue perfecta, la presencia de la sanjuanera captó la atención de los presentes, incluyendo el de su evaluador, quien le concedió el acceso a la segunda ronda.

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“No pensaba que me iban a salir las notas, al final, tomé agua, pero con el frío y toda la cosa, todavía había miedo, pero ahí me dije que lo que sale, sale y si papá Dios me mandó aquí, pues, esa es lo que hay”, compartió Bonano, quien sueña con ser cantante desde la adolescencia, y hasta aspiró a estudiarlo en los Estados Unidos, pero un inconveniente la trajo de vuelta a su Isla “a empezar desde cero.

Pero la boricua indicó que el ver a otros aspirantes que le antecedían no tener la bendición de la producción provocó más tensión.

“Había personas que cantaban súper brutal, y no pasaron, yo estuve a punto de cambiar la canción, pero me dije que esa fue mi canción, y aunque salió un gallito, eso fue lo de menos. Desde que volví, me he tirado a hacer de todo, y que se chave, ¡pasamos la primera ronda!“, sostuvo.

Uno de los aspirantes que también llamó la atención fue Luis Figueroa, oriundo de Canóvanas, quien llegó a Telemundo Puerto Rico con su guitarra, y consiguió pasar a la próxima ronda con su interpretación de “Sabor a mí”, bolero popularizado por el cantante Luis Miguel.

“Estoy sin palabras, muchos retos se han sobrepasado para llegar a donde estoy hoy día”, dijo el participante, quien comparte que, en su diario vivir, es maestro de canto y se gana el peso presentándose en diversos establecimientos.

“De esto es que yo vivo, yo vengo de la música”, manifestó.

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Tatiana Casalduc fue otra que se expresó emocionada de recibir la luz verde para la siguiente etapa. “No te niego que los nervios estaban ahí, dándonos fuerte, pero me puse en la mente de una ganadora, confié en mí, afirmé que esto es una experiencia de vida, y creí en mí. Estoy bien contenta, de verdad”, afirmó la joven natural de Utuado.

Casalduc llegó al set, e interpretó la canción “Me muero” de La Quinta Estación, pero su evaluador le preguntó si podía cantar en inglés, a lo que respondió en afirmativo, sacó su teléfono celular, y le dio voz a “Someone Like You” de Adele, consiguiendo su sello para la audición de “performance”.

“Estoy orgullosa de donde vengo, de donde me críe toda la vida, del campo, y vengo con todo”, indicó.

Caras familiares se dieron cita a la audición

Este medio también observó que algunas caras conocidas, incluyendo concursantes de otros “realities”, se dieron citas a las audiciones de “Operación Triunfo Estados Unidos” y esperan a la siguiente ronda, que consistirá en un “performance” en vivo.

Uno de esos rostros es del tenor boricua Kedward Avilés, quien compartió que ha sido fan de “Operación Triunfo” desde los ocho años, ya que logró empezar a ver el “reality” mientras su padre estaba estacionado en una base militar en Alemania.

“Me siento con muchas ganas de poder entregarlo todo, dar el 100 por ciento, mil por ciento, 10,000 por ciento, desde el alma, y desde lo mejor que sé hacer”, destacó el también actor y exconcursante de “Super Chef Celebrities”, que sólo interpretó “Te sigo amando” de Juan Gabriel.

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Otra figura que pasó a la siguiente ronda de audiciones de “Operación Triunfo” fue Kevin Dalí, semifinalista de la última edición de “Objetivo Fama”, quien dijo que seguía sin creerse que continúa en el ruedo por unirse al nuevo “reality”.

Kevin Dalí, exconcursante de "Objetivo Fama", se encuentra entre los aspirantes para unirse al nuevo reality de Telemundo. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

El boricua indicó que, para mañana, vendrá enfocado en dejarlo todo allí, tomando los consejos que le dio la producción, que le dijeron que “menos es más”.

“Quizás fueron los movimientos, fueron los nervios, estaba haciendo muchos arreglos al inicio, estaba dando muchas melismas, y ellos dijeron: ‘mira, deja eso para el coro’, así que mañana vengo un poco más seguro, puesto para dar todo de mí”, aseguró.

Otro más que pasó a la siguiente ronda fue José Luis Ramírez, el boricua que captó la atención con su participación en la temporada 26 de “The Voice”.

“Esto aquí es distinto, porque las audiciones en ‘The Voice’ fueron ‘online’, y luego te invitaban al canal para una evaluación más completa. Aquí todo empieza desde que llegas, haces la fila, y ahí cantas, nunca deja de generar nerviosismo”, compartió Ramírez.

Pero este indicó que, a pesar del desafío que tenía en frente, vivir la experiencia ha sido “mágico”.

“Yo vine para acá sin expectativas, porque Puerto Rico tiene un montón de talento, y conquistar ese primer paso me da la esperanza de que puedo seguir perseverando, y de que esto estoy hecho”, agregó.

Ahora Ramírez afirmó que, para el domingo, viene a dejar el alma y cantar menos agudo. “Yo soy gritón, todo el mundo lo sabe, pero vamos a meterle, vamos a transmitir más, y prepararnos para dar más”, destacó.