Las pantallas de Univisión y Telemundo fueron la casa de estrellas de la televisión que el público llegó a querer por años y que eran rostros conocidos de cada día en los hogares hispanos. En los 25 años que lleva el siglo XXI, al menos una docena de ellos ha dicho adiós, algunos por decisiones de las cadenas.

El caso más reciente es el de Myrka Dellanos, quien fue despedida de Telemundo, donde trabajó como una de las presentadoras del programa “La mesa caliente”.

Antes de Myrka, en la lista figuran Ana María Polo, María Celeste Arrarás, Neida Sandoval, Jorge Ramos, María Elena Salinas, Bárbara Bermudo, Cristina Saralegui, Don Francisco... Otras figuras que tampoco figuran en Univisión o Telemundo son la presentadora Maity Interiano, el presentador venezolano Daniel Sarcos, la periodista Jessica Maldonado, la cronista deportiva Lindsay Casinell y el excantante Johnny Lozada.

10 Fotos Algunos salieron de la televisión luego de más de 30 años frente a la pantalla chica.

Con relación a Dellanos, Telemundo, a través de un portavoz, dijo que la periodista “es una personalidad televisiva de gran talento, conocida por su profesionalismo y dedicación” y agradeció sus contribuciones al programa desde su estreno.

Dellanos no aludió de manera directa la decisión, pero en su Instagram alentó a sus seguidores a que “no importa lo que esté pasando en tu vida, no te desanimes porque Dios promete que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor”.

Bárbara Bermudo

Detrás de esa despedida se esconde una ola de recortes que también alcanzó a otras figuras del canal. Una mujer que por más de 15 años fue uno de los rostros más elegantes y reconocidos de “Primer Impacto” (Univisión), Bárbara Bermudo, tampoco está en la televisión hispana de EE.UU. Cuando fue despedida, la noticia sorprendió tanto a la audiencia como a la propia periodista.

Durante mucho tiempo, Bermudo evitó hablar públicamente del tema. Sin embargo, cuatro años después, en una entrevista con Rodner Figueroa para “Al rojo vivo” (Telemundo), abrió su corazón y reconoció que se sentía “traicionada” por personas cercanas en aquel momento.

“Dios tiene siempre grandes propósitos, pero no los vemos en ese momento; yo no lo vi en ese momento porque me dio rabia, tristeza y frustración”, confesó Bermudo.

Desde su salida en 2017, muchos se preguntaban cuándo volvería a la televisión. Y ese momento finalmente llegó. Bermudo regresó a la pantalla en mayo pasado, esta vez de la mano de Telemundo como invitada especial en los programas “Hoy día”, “Acceso total” y “En casa con Telemundo”.

Ana María Polo

Otra figura estelar que salió de Telemundo fue Ana María Polo, quien condujo “Caso cerrado” entre 2001 y 2019. En ese último año concluyó su contrato con la cadena. Desde entonces ha hecho varios amagues de regresar a la pantalla, pero sin convertirse en realidad.

Precisamente, Polo dijo el martes al periódico El País de España que se está tomando un merecido descanso después de “trabajar como una mula”, y dedica sus días al jardín, el mar, viajar y ver televisión.

María Celeste Arrarás

El 5 de agosto de 2020, mientras el mundo intentaba adaptarse a la pandemia, María Celeste Arrarás sorprendió a sus seguidores con su salida de Telemundo después de casi 30 años. Tiempo después, la propia Arrarás aclaró que su salida se debió a recortes presupuestarios.

“Me quitaban a mí, que me ganaba lo que se ganaban 20, y con eso resolvían el problema. Entonces, yo lo entendí”, explicó y dejó claro que no hubo conflicto ni malos términos.

Jorge Ramos

En el área de las noticias, las faltas más notables han sido las de Jorge Ramos y María Elena Salinas. Ambos salieron de Univisión, por separado, luego de cuatro décadas como grandes referentes periodísticos.

En septiembre de 2024, el periodista mexicano de noticias mexicano sorprendió cuando anunció que se desvincularía a finales de ese año de Univisión después de cuatro décadas de trayectoria en ese medio hispano en Estados Unidos, en el que se desempeñó mayormente como uno de los presentadores del noticiero vespertino.

“Univisión y Jorge Ramos acordaron mutuamente no renovar el contrato que está por expirar”, detalló la empresa en un comunicado.

“Estoy profundamente agradecido por estas cuatro décadas en Univisión y muy orgulloso de ser parte de un equipo que ha establecido un liderazgo sólido a lo largo de los años”, subrayó Ramos en la nota.

Ramos se dedica ahora a proyectos independientes, principalmente su canal de YouTube “Así veo las cosas” y su nuevo podcast en inglés con su hija Paola, “The Moment”.

María Elena Salinas

María Elena Salinas, uno de los rostros más distintivos de Univisión, se despidió en 2017 de la cadena hispana luego de 36 años de labores ininterrumpidas. La popular presentadora del “Noticiero Univisión” transmitió un mensaje en vivo en el que comunicaba su salida para fines de ese año. Según la comunicadora, abandonaba Univisión para dar otro rumbo a su carrera profesional y dedicarse, entre otras cosas, al periodismo independiente.

“Me dedicaré a ser una periodista independiente y productora entre otras cosas”, dijo Salinas en las declaraciones reseñadas por Listín Diario.

Daniel Sarcos

En marzo de 2018, el presentador de televisión Daniel Sarcos se despidió de la cadena Telemundo y del programa “Un nuevo día” para dedicarse de lleno al teatro y un nuevo proyecto en República Dominicana.

“Ayer firmé uno de los contratos más ambiciosos de mi carrera como animador, imagen y productor del nuevo programa de loterías de la Lotería Nacional Dominicana”, informó el venezolano que ahora tiene 58 años de edad.

Sarcos, quien fue durante siete años uno de los animadores del matutino de Telemundo, se dio a conocer en América Latina a través de la pantalla de Venevision Internacional, donde llevó por varios años el programa “Sábado Sensacional”.

Don Francisco

Hablar de la televisión hispana sin mencionar a Don Francisco sería un delito. Mario Kreutzberger, el hombre detrás de ese nombre artístico fue mucho más que un director: fue un símbolo de la cultura hispana gracias a su “Sábado Gigante” (Univisión), que concluyó hace diez años.

Durante años, miles de familias se reunían cada sábado para disfrutar de ese espacio donde había de todo: concursos, música, humor y entrevistas con personalidades de todo tipo. En 2015, el programa dejó de transmitirse, concluyendo una época dorada en la televisión de los fines de semana.

Don Francisco, a sus más de 80 años, sigue activo aunque desde un espacio distinto y más íntimo. Hoy conduce su pódcast “El Decálogo del Éxito”, disponible en YouTube y Spotify, donde conversa con figuras latinas del entretenimiento y comparte reflexiones sobre la vida, el trabajo y la perseverancia.

Cristina Saralegui

Por igual, Cristina Saralegui fue por años una de las voces más poderosas de la televisión hispana. Su inteligencia y su estilo frontal convirtieron a “El Show de Cristina” un espacio obligado en Univisión, donde desfilaron artistas, líderes y figuras de todos los ámbitos.

En junio del año pasado, la comunicadora cubanoamericana confesó que la despidieron cuando le faltaban apenas dos años para retirarse.

“Fue algo que me dolió muchísimo”, admitió, revelando que el proceso la llevó incluso a atravesar una etapa de depresión.