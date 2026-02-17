Ochocientos episodios —la mayor cantidad para una serie en “prime time”— 37 temporadas y una familia de cuatro dedos que se niega a envejecer.

“Los Simpson” alcanzaron el domingo un hito que pocas series han logrado. El año próximo cumplirán 40 años desde que debutaron en 1987 en “The Tracey Ullman Show”, convirtiéndose en un gigante cultural.

El episodio 800, “Irrational Treasure” (Tesoro irracional) transmitió el domingo por Fox con una trama en la que la familia amarilla inscribió a su perro en una competencia de canes, pero en el proceso tienen una aventura sacada de la película “National Treasure”.

PUBLICIDAD

Para el “showrunner” de la serie, Matt Selman, la negativa de Los Simpson a envejecer es una liberación que, a la vez, plantea preguntas sobre el peso de su larga historia: “¿Tienen estos personajes la memoria emocional de las 800 cosas que les han sucedido?... Realmente no sé la respuesta a esa pregunta”.

Mientras tanto, el creador del programa, Matt Groening, considera que alcanzar casi cuatro décadas de producción es un triunfo teñido de perfeccionismo.

“Llevo 38 años intentando que dibujen los personajes correctamente”, dijo Groening. “Tenemos que descubrir cómo cambiar la perspectiva y hacerlo más cinematográfico, y siempre estamos intentando mejorar”.

Inicios polémicos

El camino del programa para convertirse en una institución global estuvo marcado por la indignación inicial. Groening recuerda cuando Bart Simpson fue considerado una amenaza para los salones de clase estadounidenses... disfrutó cada momento.

“Esa fue la mejor decisión cuando la cultura decidió que ‘Los Simpson’ era demasiado escandaloso”, expuso Groening. “Y si usabas una camiseta de Bart Simpson en la escuela te expulsaban. Eso fue lo mejor para nosotros”.

Cuando los ejecutivos de Fox preguntaron si el programa estaba dirigido a niños o adultos, Groening indicó que el equipo creativo tomó una decisión inmediata que definió todo lo que vino después.

“Dijimos que era para adultos”, recordó. “Y esa fue la mejor decisión instantánea que tomamos porque significó que podíamos incluir una amplia gama de chistes”.

Con la llegada de internet, llegó una nueva generación de críticos. Groening admite que el personaje “Comic Book Guy” (el Hombre de los Cómics) —el nerd eternamente insatisfecho de Springfield— se creó como respuesta directa a los primeros fans en línea que declaraban cada nuevo episodio como “el peor episodio de la historia”.

PUBLICIDAD

“Me gusta el análisis y la crítica”, señala Groening. “Pero decir ‘Eso no tiene gracia’ y ‘Eso es aburrido’ me molesta. Para mí, esas son las reacciones más perezosas que se pueden obtener”.

Su predicción sobre el futuro de la serie lleva consigo un sarcasmo característico.

“Bueno, te lo puedo decir porque somos viajeros en el tiempo”, bromeó. “Los Simpson seguirán en cartelera dentro de mil años. Siguen en cartelera. Por desgracia, los fans dirán que la serie ha ido cuesta abajo durante los últimos 500 años”.

Predicciones e invitados

La supuesta capacidad del programa para predecir el futuro (incluido un episodio del año 2000 en el que Lisa hereda la presidencia del “presidente Trump”) se ha convertido en una leyenda de Internet.

Jean ofreció una explicación sencilla: “Bueno, las predicciones son accidentales”, dijo antes de aclarar: “No somos del futuro”.

Pero la tecnología moderna ha convertido la profecía en un fraude, según Selman.

“Las predicciones ahora son todas falsas”, manifestó Selman. “Simplemente las hace la IA. Y la gente dice: ‘¡Dios mío! ¿Cómo lo hacen?’. Me desespero por la ingenuidad de la humanidad”.

Las estrellas invitadas se han convertido en un sello distintivo de la serie, desde Michael Jackson hasta Lady Gaga, Tito Puente y los Rolling Stones. La aparición de Jackson en “Stark Raving Dad” en 1991 se produjo después de que llamara sin previo aviso a Groening.

“Estaba trabajando hasta tarde en mi oficina, a las 10:00 de la noche. Sonó el teléfono: ‘Hola, soy Michael Jackson’. Colgué porque, claro, era una broma. Y me devolvió la llamada: ‘No, en serio, no cuelgues’ ”, recordó Groening.

PUBLICIDAD

Si bien el programa consiguió al Rey del Pop en la tercera temporada, un prestigioso grupo ha rechazado constantemente invitaciones a Springfield. “Quienes nunca dijeron que sí fueron presidentes de Estados Unidos y no creo que vayamos a hacer eso nunca”, dijo Al Jean, productor ejecutivo y ex “showrunner”.

La era del “streaming”

La adquisición de 21st Century Fox por parte de Disney en 2019 llevó “Los Simpson” a Disney+, presentando el programa a las nuevas generaciones y generando algunas exclusivas en capítulos cortos especiales que no se incluyen en el recuento de los 800 episodios.

“Que ‘Los Simpson’ esté en Disney+ nos ha abierto las puertas a una nueva generación”, aclaró Selman. “Si es el programa favorito de un niño de 8 a 12 años durante dos o tres años de su vida antes de que se pase a otra cosa es un gran triunfo para nosotros”.

Así, han presentado cortos como “The Past and the Furious” o “Te deseo lo mejor”, con Bad Bunny.

El “streaming” también ha liberado al programa de las restricciones comerciales.

“Lo que nos ha dado más libertad es el tiempo, porque todo está ligado a las pausas publicitarias”, dijo Groening. “Seguimos haciendo tres actos, o a veces cuatro, porque estamos en la cadena Fox. Pero para el material de Disney nos damos un capricho. Y podemos extendernos un poco”.

Para Jean, el mayor logro del programa reside en las conexiones personales forjadas durante décadas.

“Hay gente que se me acerca y me dice: ‘Mis padres se estaban separando. Yo estaba pasando por un mal momento de niña y tu programa me ayudó a superarlo’. Y yo simplemente respondía: ‘Esto no podría tener más significado’ ”.

“No se ve el final”, dijo Jean. “Llegaremos a la temporada 40, al menos. A toda máquina”.

Para Groening, el futuro sigue siendo tan abierto como la serie misma: “Lo creas o no, todavía hay historias que no hemos podido desarrollar, que solo están en mi cabeza y quiero que las hagamos”.