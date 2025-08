En esta era llena de abrumadoras cantidades de spin-offs, la primera temporada de la serie de “Wednesday” se destacó entre las demás cuando estrenó en el 2022.

El proyecto de Netflix enfocado en el icónico personaje de la “Familia Addams”, producido por Tim Burton y protagonizado por Jenna Ortega, logró capturar una versión narrativa y visualmente auténtica, no tan solo de su protagonista, sino también de su cómicamente mórbida familia de la cual es parte.

Entre ellos, el famoso “Gomez Addams”, padre de “Wednesday”, interpretado por el actor puertorriqueño Luis Guzmán, con quien recientemente tuve el placer de conversar acerca de su regreso en la segunda temporada de la serie.

¿Cómo se sintió regresar al set luego de que la serie se haya convertido en este fenómeno de streaming?

“Para mi el estar en esta segunda temporada, de principio a fin fue un gran honor porque se ve más de la familia, más de mí y de mi esposa ‘Morticia’ (Catherine Zeta-Jones). También tengo una buena relación con mi hijo ‘Pugsley Addams’ (Isaac Ordonez), a quien estoy ayudando con algunas cosas que le están pasando en su vida y, como siempre, la relación con mi hija ‘Wednesday’ (Jenna Ortega), quien me encanta que es una joven, pero una joven fuerte que cree en las cosas que quiere creer y nadie la puede derribar”.

Luis Guzmán y Catherine Zeta-Jones en Wednesday. ( Netflix )

Como mencionaste, en esta temporada tienes escenas que compartes con tu hijo “Pugsley”. ¿Cómo fue trabajar con el joven actor Isaac Ordonez?

“Issac es tremendo y ha crecido bastante. Trae una buena energía y lo que me encanta de él es que uno no sabe lo que va a hacer y eso me encanta, ¿sabes?, porque (le añade) un poco de misterio que (durante) nuestra actuación, trabajando juntos, funciona muy bien. Cuando él y yo estamos en pantalla es tremendo. Es un buen muchacho, hace mucho caso, porque si no ahí está papá y (se gana un) ‘fuetazo’ o un ‘chancletazo’”.

Una de las cosas que más me gusta acerca de “Gomez” en esta temporada es que continúa teniendo un excelente sentido de la moda. ¿Cuánto de eso es una colaboración entre el departamento de vestuario y tú?

“Bueno, la señora que se encarga de eso se llama Colleen Atwood y ha ganado varios Oscar por vestuario. Es una buena colaboración entre nosotros dos pero yo te digo la verdad, ella tiene un (excelente) ojo para el estilo y (por eso) yo pongo mi fe en lo que ella me pone porque, te digo, yo me veo lo más bello. Todo lo que ella me pone es bellísimo. Ella tiene tremenda visión. Esta ropa no se va a comprar, la hacen allí mismo, desde el primer botón hasta el último. Así que a mí me encanta, me encanta el trabajo de ellos. Me veo muy elegante, bien galán, ya tú ves”.

Llena de un suspenso intrigante, fantásticas actuaciones y el mismo encanto gótico de siempre, la segunda temporada de “Wednesday” regresa mejor que nunca.

Si eres fan de esta serie no querrás parar de ver sus nuevos episodios.

Disponible ya en Netflix.