Un reto mágico y de “fantasía” fue el que le tocó realizar esta semana a los participantes de la competencia Revelación moda, que se transmite por Telemundo. El mismo trató sobre recrear a las siete princesas que aparecen en la nueva película de Disney, The Little Mermaid, que estrena esta semana y cuya producción musical estuvo a cargo del puertorriqueño Lin Manuel Miranda.

De esta forma, ‘Ariel’, ‘Perla’, ‘Karina’, ‘Indira’, ‘Tamika’, ‘Caspia’ y ‘Mala’ fueron la inspiración para los diseñadores, que al momento eran seis, pero al tratarse de un reto para el que se necesitaban siete concursantes, la producción del programa determinó regresar a la competencia a Adriana Arroyave.

Con $200 como presupuesto para adquirir materiales en las tiendas de Alonso Sobrino, los noveles diseñadores pusieron manos a la obra. Entre los más destacados de la noche estuvieron dos de las damas: Celibeth Ramos y Luised Rodríguez, siendo esta última la ganadora del reto, por segunda semana consecutiva y luego de que, previamente, fuera eliminada pero salvada por Meily Fernández.

“Te felicito. El haberte eliminado hace varias semanas te vino bien, porque te despertaste. Ese vestido me fascina; la falda es estupenda”, dijo el reconocido diseñador Eddie Guerrero sobre la creación de Luised.

Por su parte, otro de los miembros del jurado, Julio Núñez, comento: “Estoy preocupado… ¡Porque me gusta demasiado! Creo que, después de lo que te hemos dicho, lo has asimilado y lo has puesto en práctica. Tienes 100 de 100″.

Mientras, sobre la pieza de Celibeth la jurado Annette Vaillant comentó que, “has sido atrevida y ese escote me encanta”; mientras que Julio Núñez agregó que, “fuiste exitosa; la modelo se ve cómoda, sin miedo de mostrar algo que no quiere y los accesorios no compiten”.

Sobre el diseño de Adriana Arroyave, quien fue traída de vuelta a la competencia, Miss Gala -también miembro del jurado- dijo que para ella la pieza era un “no”.

“No me lo pondría. Me frustra porque tuviste la oportunidad y cuentas con un inmenso talento. Pero es (un vestido) de salir corriendo”, agregó.

El acuerdo con Adriana era que tendría que ganar el reto para poderse quedar en la competencia o de lo contrario saldría nuevamente junto con él o la eliminada de la semana. Y así ocurrió.

De hecho, la eliminada de la noche fue Edmarie Díaz, quien junto a Adriana y Christian, fueron los menos favorecidos de la noche.

Durante esta gala estuvieron como invitados especiales los diseñadores Gabrielo Fernando y Valy, quienes coincidieron en que sus confecciones preferidas eran, precisamente, las que más adelante fueron seleccionadas como las mejores por el jurado regular: las de Luised y Celibeth.