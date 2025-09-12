Mark Hamill, recordado en la historia del cine como el intérprete de Luke Skywalker en la saga “Star Wars”, reveló que ese mismo papel que lo llevó a la fama le cerró inesperadamente otras puertas profesionales.

En una entrevista con “The Hollywood Reporter”, el actor de 73 años explicó cómo su vínculo con el universo creado por George Lucas influyó negativamente en un proyecto cinematográfico de gran relevancia a inicios de la década de los 1980.

Hamill relató que, tras haber encarnado a Wolfgang Amadeus Mozart en Broadway y en la gira nacional, fue convocado por el director Milos Forman para leer líneas junto a las actrices que audicionaban para la versión fílmica de Amadeus, estrenada en 1984.

En esa oportunidad, el actor aprovechó para plantear su interés de ser considerado para el papel principal. “Milos Forman me pidió que leyera papeles (opuestos) para las actrices que participarían en la versión cinematográfica de “Amadeus”. Le dije: “Milos, interpreté a ‘Amadeus’ en Broadway y en la gira nacional y me preguntaba si habría alguna posibilidad de que me consideraras para el papel””, recordó.

La respuesta del cineasta checo, sin embargo, fue tajante y lo dejó marcado. “¡No, no, no, porque nadie debe creer que “Luke Spacewalker” es Mozart!”, le contestó Milos, según narró Hamill. Con el paso de los años el actor reconoció que comprendió la lógica detrás de esa negativa, aunque admitió sin rodeos: “Fue decepcionante”.

“Yo tuve mis desafíos”

En la misma entrevista, el actor hizo un repaso de su trayectoria, subrayando que su carrera estuvo marcada por obstáculos y aprendizajes. “Pero, cada uno tiene su propia trayectoria. Yo tuve mis desafíos y otras personas tienen desafíos diferentes”, comentó.

A continuación, añadió: “No tengo que ser el protagonista. Me conformo con ser un simple trabajador y eso fue lo que fui durante mucho tiempo. Al principio, lo único que quería era ganarme la vida haciendo lo que me apasiona. No quería ser Tom Cruise. Y, con esos estándares, superé con creces mis expectativas”.

Hamill también compartió la enseñanza más valiosa que recibió en sus años de formación actoral, la cual lo guió en distintos momentos profesionales. “Cree en ti mismo. Trabaja duro. Nunca te rindas. Y lo lograrás. O relájate, mantén un perfil bajo y nunca te decepcionarás”, reveló.

Finalmente, explicó cómo ese consejo se enlaza con la naturaleza de la industria del entretenimiento, en la que los rechazos son inevitables.

“Tienes que tener cierta confianza en ti mismo, porque cuando te conviertes en actor, te espera una vida de rechazo. No porque seas malo o no tengas talento, sino porque lo más probable es que no seas el indicado para un papel. Lo comparo con girar la ruleta. Si giras la ruleta suficientes veces, al final acertarás”, concluyó.