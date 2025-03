Marta Belmonte, la actriz que da vida a “Marta de la Reina” en la serie “Sueños de libertad” (Antena 3) está en uno de los momentos más importantes de su Carrera y no tan solo por su participación en la telenovela, sino por ser la protagonista de la serie de Netflix “Los favoritos de Midas”.

La serie de seis capítulos es una de las más vistas en dicha Plataforma y Marta caracteriza a una periodista que busca la verdad en un caso de corrupción, con intrigas, situaciones de suspenso y atentados contra su vida.

Sus trabajos en series como “Isabel”, “Gran Reserva”, “La fortuna”, “Servir y proteger” la han hecho un rostro conocido en la televisión española. Pero sin duda su personaje de “Marta de la Reina” ha sido hasta ahora el gran acierto en su carrera y su popularidad se ha catapultado.

“ ‘Marta de la Reina’ vive en 1958. Tiene que hacer un esfuerzo doble para que la tomen en consideración y la respeten como presidenta de una empresa familiar. Ella tiene que hacer un trabajo doble para darse a respetar. Su padre, ‘Damián de la Reina’, tiene devoción por sus hijos varones a su manera. Está muy enfocado en el poder. Cuando piensa que puede perder a su hija la nombra presidenta de la empresa en contra de su hijo ‘Jesús’ (Alain Hernández), que le hará la vida imposible. Ella es justa y dirige la empresa sin favoritismos, pero su romance con una empleada, ‘Fina Valero’ (Alba Brunet), la hace vulnerable ante los miembros de su familia que saben su verdad. ‘Doña Marta’ es justa y tiene valores”, comenta la actriz.

El 25 de febrero la serie cumplió un año al aire con un éxito sin precedentes y la pareja que encarnan Belmonte y Brunet se han ganado el cariño del público que las ha bautizado “Las Mafin”.

“Pudimos transmitir el amor de una pareja lésbica no tóxica y hemos servido de referencia a personas que se han identificado con estos personajes preciosos. Inclusive, el colectivo ha elogiado el mismo. Lo hacemos con respeto y si ves las redes verás el impacto que ha tenido la pareja de Marta y Fina”.

Marta ha dicho públicamente que no tiene miedo de que la encasillen como homosexual por su personaje. El romance entre su personaje y el de Alba Brunet en la telenovela ha sido un favorito constante desde los primeros capítulos.

“Con ‘Fina’ hay una conexión muy buena. Alba es alegre y divertida, no habíamos trabajado juntas antes. Verificamos los libretos antes de grabar dialogamos, discutimos las escenas y sabemos de antemano qué haremos en cada una para no sentirnos incómodas por algo. Hablamos de qué cosas le gustan a ella para sentirnos major. Esa interacción y conversaciones previas resultan en lo que la gente ve en sus pantallas. Damos el máximo para que el público disfrute y la historia sea creíble. ‘Doña Marta’ es un poco más actuada que otros personajes que he tenido, retiene mucha información de la familia, tiene un gran peso con la dirección de la empresa y una preocupación constante para evitar que se conozca su relación con ‘Fina’. A la misma vez desarrolla gran expresividad en su relación amorosa”, dice Marta.

Cuando “Las Mafin” dejan de salir en varios capítulos, el público se molesta. Los televidentes reaccionan positivamente cuando Alba alaba tus ojos azules, tan expresivos.

“Alba es muy buena compañera. Nosotros tenemos que seguir la trama y grabamos diariamente. Estamos más adelantados de lo que ustedes están viendo, pero hay mucho más de ‘Las Mafin’, más curvas y curvas inesperadas en esa relación”, revela.

¿“Marta de la Reina” se casará por el qué dirán y evitar que la encasillen como lesbiana?, le preguntamos.

“No puedo adelantar nada, pero sigan viendo las curvas que se presentarán, no tan solo con ‘Fina’ y ‘Marta’, sino con los ‘De la Reina’ y esta gran producción”.

La telenovela se graba en Madrid y en Toledo, a donde se desplazan especialmente para las escenas en exteriores.

“Es una delicia tener un equipo tan professional. La calidad visual es una maravilla, el trabajo de libretistas, vestuaristas, directores, técnicos... todos unidos para hacer una producción que guste y sea referente al año 1958 cuando se desarrolla”.

¿Tienes miedo de perder tu privacidad por la popularidad que tienes actualmente?

“La gente es respetuosa en el metro, en la calle, donde te ven. Y ese respeto significa que saben distinguir entre tu trabajo y tu vida personal. Me halaga que me reconozcan y respeten como he hecho hasta ahora. Contamos historias para que las vean y las disfruten. El público sabe distinguir entre el actor y el personaje. Hace un año comenzamos con ‘Sueños de libertad’ y quiero seguir trabajando, quiero viajar, tener otras experiencias, y contar con el amor del público”.

La telenovela producida por Diagonal TV y Atres Series se puede ver en Puerto Rico por Dish, los canales 143 (Liberty), 201 Liberty HD), Claro (762) y Globecast (143). En diversos países donde todavía la producción no está pautada en canales abiertos han tenido un incremento en la cantidad de personas viéndola por cable y la popularidad en las redes ni se diga. Un éxito que ha hecho que en un año sea la telenovela más vista día a día en España.