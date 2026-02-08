Hollywood cedió gran parte de su atención al fútbol americano durante un fin de semana de baja recaudación en taquilla. El thriller de supervivencia “Send Help” repitió como el número uno en ventas de entradas y el documental sobre Melania Trump, “Melania”, cayó drásticamente en su segundo fin de semana.

El fin de semana del Super Bowl suele ser uno de los momentos con menor asistencia cinematográfica del año. Fue el segundo fin de semana más lento el año pasado y en 2024 se ubicó en el último lugar en cuanto a asistencia cinematográfica.

En cambio, los estudios se centraron en promocionar películas para la masiva audiencia televisiva. Entre los tráilers que se esperaba que llegaran a la transmisión de la NFL el domingo se encontraban “Mandalorian and Grogu” de The Walt Disney Co., la película biográfica de Michael Jackson de Lionsgate, “Michael” y “The Super Mario Galaxy Movie” de Universal Pictures. En los cines norteamericanos, “Send Help”, de Disney-20th Century Studios y dirigida por Sam Raimi, lideró la taquilla con 10 millones de dólares en su segundo fin de semana, según estimaciones del estudio difundidas el domingo. Con 53,7 millones de dólares recaudados a nivel mundial hasta la fecha, este thriller de supervivencia con clasificación R ha demostrado ser un sólido éxito de presupuesto medio. Mientras tanto, Disney vio cómo su notablemente longeva “Zootopia 2” superaba los 1.800 millones de dólares en todo el mundo en su undécima semana de estreno.

“Melania”, de Amazon MGM, se estrenó en 300 salas en su segundo fin de semana, pero cayó drásticamente, a 2.4 millones de dólares en ventas de entradas, un 67% menos que su tan comentado debut. Esta rápida caída significa que el documental dirigido por Brett Ratner probablemente se encamine hacia el fracaso, dado su elevado precio. Amazon MGM pagó 40 millones de dólares por los derechos cinematográficos, más unos 35 millones para su comercialización.

El total en Norteamérica de “Melania” asciende a 13.4 millones de dólares. Amazon MGM no ha publicado cifras internacionales, aunque se espera que sean insignificantes.

Kevin Wilson, director de distribución nacional del estudio, afirmó que el rendimiento de taquilla de la película “es un primer momento crucial que valida nuestra estrategia de distribución integral, generando visibilidad y participación, y generando impulso antes de su eventual estreno en Prime Video”.

La venta de entradas, que sería muy positiva para un documental más económico, fue tema de conversación durante toda la semana. Los presentadores de programas nocturnos Stephen Colbert y Jimmy Kimmel criticaron duramente las ventas de la película. Kimmel las calificó de “resultado amañado”. En otras salas de cine, la comedia romántica “Solo Mio”, ambientada en Italia y protagonizada por Kevin James, debutó con una sólida recaudación de 7.2 millones de dólares, un gran éxito para Angel Studios, conocido por sus estrenos religiosos. “Stray Kids: The Dominate Experience”, una película de conciertos de K-pop estrenada por Bleecker Street, recaudó 5.6 millones de dólares y otros 13.2 millones de dólares en el extranjero. La adaptación de “Drácula” de Bram Stoker, dirigida por Luc Besson, se estrenó con 4.5 millones de dólares, el mejor debut para el estudio de la distribuidora independiente Vertical.

Sin embargo, uno de los estrenos más inusuales en cines sigue siendo la película independiente de bajo presupuesto “Iron Lung”. El cineasta de YouTube Markiplier, cuyo nombre real es Mark Fischbach, autofinanció y distribuyó la adaptación del videojuego (clasificación R), además de escribirla, dirigirla y protagonizarla. En su segundo fin de semana, “Iron Lung” recaudó 6.2 millones de dólares, lo que elevó su total en dos semanas a 31.2 millones. Su producción costó 3 millones de dólares.

Las 10 mejores películas por taquilla nacional

Con las cifras finales nacionales publicadas el lunes, esta lista incluye la venta estimada de entradas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Send Help”, 10 millones de dólares.

2. “Solo Mio”, 7.2 millones de dólares. 3. “Iron Lung”, 6 millones de dólares.

4. “Stray Kids: The Dominate Experience”, 5.6 millones de dólares.

5. “Drácula”, 4.5 millones de dólares.

6. “Zootopia 2”, 4 millones de dólares.

7. “Avatar: Fuego y Ceniza”, 3.5 millones de dólares.

8. “The Strangers: Capítulo 3”, 3.5 millones de dólares.

9. “Shelter”, 2.4 millones de dólares.

10. “Melania”, 2.4 millones de dólares.