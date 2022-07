Tras el estreno del volumen dos de la cuarta temporada de la exitosa serie Stranger Things, las agrupaciones Metallica e Iron Maiden elogiaron la escena en donde el personaje de Eddie Munson toca con su guitarra el clásico del metal “Master of Puppets”.

Por medio de sus cuentas de Instagram, ambas bandas de metal reaccionaron a la épica escena, donde Eddie intenta distraer a unos murciélagos para que el grupo de héroes puedan acabar con el malvado Vecna.

Metallica, grupo a quien pertenece el tema, mostró su asombro ante la “escena fundamental”.

“La forma en que The Duffer Brothers ha incorporado la música en Stranger Things siempre ha sido de otro nivel, por lo que estábamos más que emocionados de que no solo incluyeran “Master of Puppets” en el programa, sino que tuvieran una escena tan fundamental construida a su alrededor”, expresó la banda estadounidense.

PUBLICIDAD

“Todos estábamos emocionados de ver el resultado final y cuando lo vimos quedamos totalmente impresionados... está tan extremadamente bien hecho, tanto que algunas personas pudieron adivinar la canción con solo ver unos segundos de las manos de Joseph Quinn. en el tráiler!! ¿Qué tan genial es eso? Es un honor increíble ser una parte tan importante del viaje de Eddie y estar una vez más en compañía de todos los otros artistas increíbles que aparecen en el programa”.

Por su parte, la banda Iron Maiden mostró su aprobación al personaje, aunque en otra escena, cuando Robin busca desesperadamente entre los discos de Eddie, quien molesto le muestra un casete de esa banda y le responde: “¡esto es música!”

“Verificado ¡Estamos contigo, Eddie!”, dijeron sobre el personaje que tiene el mismo nombre de su emblemática y esquelética mascota.