Michael B. Jordan ganó el domingo su primer Oscar como mejor actor por su actuación en la película “Sinners” en la gala de premiación realizada en Los Ángeles y lo celebró de una manera bien peculiar.

Además de alguna de las famosas fiestas que ofrecen distintas marcas y celebridades en la noche más importante de la industria de cine, Jordan decidió celebrar como buen hijo de vecino comiéndose un hamburger en una cadena de comida rápida, para sorpresa de los empleados y los comensales.

Poco después de concluida de la gala comenzaron a circular en las redes sociales videos del momento en que el actor llega al establecimiento, Oscar en mano, y hace la orden ante la mirada atónita de algunos y emocionada de otros, y se sentó a comer feliz de la vida.

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El actor firmó autógrafos y se retrató con el público luego de ganar el máximo galardón histriónico de la industria de cine. Su triunfo era uno de los más esperados de la noche.

Jordan fue altamente ovacionado todo el camino hasta el podio cuando su nombre fue llamado como ganador.

“He hecho esto por 25 años y hay mucha gente que me han visto crecer en esta industria”, dijo tras bastidores, “y me han cuidado cuando no tenían por qué hacerlo”.

Entonces, tras la celebración con sus pares, Jordan se dirigió al establecimiento de hamburguesas para lo que podría interpretarse como el mayor agradecimiento de un actor: celebrar junto al público que paga las taquillas en los cines.