“Michael”, el espectáculo de gran presupuesto sobre Michael Jackson, superó las malas críticas y una producción problemática para lanzarse con 97 millones de dólares en los cines de Estados Unidos y Canadá, según las estimaciones del estudio el domingo, rompiendo un récord de debut para biopics musicales.

Un retrato muy autorizado del Rey del Pop, coproducido por el patrimonio de Jackson, “Michael” de Lionsgate superó con creces a anteriores biopic con mejores resultados como “Straight Outta Compton” (un debut de 60.2 millones de dólares en 2015) y “Bohemian Rhapsody” (51 millones de dólares en 2018).

Las ventas internacionales también fueron buenas. “Michael” recaudó 120.4 millones de dólares en el extranjero, lo que supuso una apertura mundial de 217.4 millones de dólares, un nuevo récord para una película biográfica sobre la música. Universal se encargó de la distribución en la mayoría de los mercados internacionales.

PUBLICIDAD

Hace unas semanas, las estimaciones para “Michael” se acercaban a los 50 millones de dólares. Antes del fin de semana, el estudio estimaba unos 70 millones de dólares. Pero su rendimiento ha sido muy superior.

“Desde el principio, todas las señales indicaban que algo así era posible”, afirma Adam Fogelson, presidente de Lionsgate. “Estábamos viendo un compromiso masivo con cada segmento de audiencia concebible que se pudiera identificar”.

Incluso en el lucrativo mercado de las biopics musicales, “Michael” fue una audaz apuesta de Lionsgate por una figura extraordinariamente popular pero controvertida. La reputación de Jackson, fallecido en 2009 a los 50 años, se ha visto empañada en repetidas ocasiones por acusaciones de abusos sexuales a menores. Jackson y su patrimonio han mantenido su inocencia, aunque la estrella del pop reconoció haber compartido dormitorio con hijos ajenos. Fue absuelto en su único juicio penal en 2005.

Algunos miembros de la familia Jackson se opusieron a la película. Janet Jackson no participó y no aparece en ella. La hija de Jackson, Paris, la calificó de “tierra de fantasía”. Pero tres años después de “Leaving Neverland”, el documental de 2009 sobre los supuestos abusos sexuales de Jackson a menores, el productor de “Bohemian Rhapsody”, Graham King, anunció sus planes para el biopic. El sobrino de Jackson, Jaafar Jackson, fue elegido para protagonizarla.

“Michael” tuvo una producción inusualmente accidentada. Una vez terminado el rodaje, los productores se dieron cuenta de que habían cometido un costoso error. El tercer acto se centraba en las acusaciones de Jordan Chandler, que entonces tenía 13 años y a quien Jackson pagó 23 millones de dólares en un acuerdo de 1994. Los términos de ese acuerdo prohibían a los herederos de Jackson mencionar a Chandler en una película.

PUBLICIDAD

Hubo que recortar una gran parte de la película. Se hicieron nuevos rodajes por valor de 50 millones de dólares a expensas del patrimonio. El director Antoine Fuqua y el guionista John Logan rehicieron la película para concluirla en 1988, antes de que se produjeran acusaciones.

“No estoy de acuerdo con la idea de que nosotros, como estudio o como cineastas, fuéramos corriendo presas del pánico”, afirma Fogelson. “Sin duda fue una circunstancia única y difícil de superar. Pero creó la oportunidad de contar más historias de las que podría contener una sola película”.

Sin embargo, a pesar de lo mal que pintaban las cosas para “Michael”, la película se convirtió en un gran éxito. El coste total de producción de la película se acercó a los 200 millones de dólares. Para sufragar los gastos, Lionsgate vendió los derechos de distribución internacional a Universal. Una secuela está en desarrollo. Una tercera película después, dijo Fogelson, “no es inconcebible”.

“El público habló alto y claro”, dijo Fogelson. “La parte de la vida de Michael que cuenta esta historia no podría haber entrado en esas acusaciones porque las acusaciones en sí no habían ocurrido en el periodo en que existió esta película. Creo que el público la juzga en esos términos. Veremos qué ocurre a medida que nos adentremos en la posibilidad de películas posteriores”.

La crítica criticó la película por pasar por alto algunos de los aspectos menos convenientes de la vida de Jackson. Obtuvo un mísero 38% en Rotten Tomatoes. Pero el público fue mucho más entusiasta. “Michael” obtuvo una calificación de “A-” en CinemaScore.

PUBLICIDAD

“Disfrutar en el cine es propio de la naturaleza humana”, declaró Paul Dergarabedian, responsable de tendencias de mercado de Comscore. “La película se posicionó perfectamente de cara al inicio de la temporada de cine de verano, que arranca a finales de esta semana con ‘El diablo viste de Prada 2’, que también está preparada para superar incluso las previsiones más generosas de fin de semana de estreno.”

El estreno de “Michael” se sumó a una fuerte primavera para Hollywood impulsada por éxitos de taquilla como “Proyecto Ave María”, de Amazon MGM, y “La película de Super Mario Galaxy”, de Universal. Después de tres semanas en lo más alto de la taquilla, la secuela de “Mario” cayó al segundo puesto, con 21,2 millones de dólares. En cuatro semanas, ha recaudado 386,5 millones de dólares a escala nacional y 445 millones a escala internacional.

Por su parte, “Proyecto Ave María” superó los 600 millones de dólares en todo el mundo en su sexto fin de semana de estreno. La recaudación total de la película para Amazon MGM asciende a 305,3 millones de dólares en el mercado nacional y 613,3 millones en el mundial.

Las 10 películas más taquilleras

A la espera de las cifras definitivas que se publicarán el lunes, esta lista tiene en cuenta la venta de entradas estimada de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Michael”, 97 millones de dólares.

2. “La película de Super Mario Galaxy”, 21.2 millones de dólares.

3. “Proyecto Ave María”, 13.2 millones de dólares.

4. “La momia de Lee Cronin”, 5.6 millones de dólares.

5. “El drama”, 2.6 millones de dólares.

6. “Tolvas”, 1.9 millones de dólares.

7. “You, Me & Tuscany”, 1.5 millones de dólares.

8. “Sobre tu cadáver”, 1.4 millones de dólares.

9. “Madre María”, 1.2 millones de dólares.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.