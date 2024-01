Los Ángeles. La primera versión de Mickey Mouse está en pleno apogeo, apenas dos días en el dominio público.

Liberado de los derechos de autor de Disney desde el lunes, el icónico personaje de “Steamboat Willie” ya es el protagonista de dos películas de terror. El lunes, apenas unas horas después de que el corto de 1928 pasara a ser de dominio público, se publicó en YouTube un tráiler de “Mickey’s Mouse Trap”. El martes se anunció otra película aún sin título.

“Steamboat Willie” presentaba las primeras versiones de Mickey y Minnie Mouse. Dirigido por Walt Disney y Ub Iwerks, fue el tercer dibujo animado del dúo, pero el primero en estrenarse. En él, un Mickey más amenazador, más parecido a una rata que a un ratón, capitanea un barco y fabrica instrumentos musicales con otros animales.

Así pues, quizá resulte apropiado que los primeros proyectos anunciados sean películas de terror de bajo presupuesto, y no sin precedentes. Winnie the Pooh -sin camisa roja- entró en el dominio público en 2022; apenas un año más tarde, ya estaba acumulando un gran número de cadáveres en la película de micropresupuesto “Winnie the Pooh: Blood and Honey”.

En el tráiler de “Mickey’s Mouse Trap”, dirigido por Jamie Bailey, lo que parece ser un humano con una máscara de Mickey cómicamente pequeña, aterroriza a un grupo de jóvenes en un salón recreativo.

“Un lugar para divertirse. Un lugar para los amigos. Un lugar para cazar”, dice un texto que aparece durante el tráiler. “El ratón está fuera”.

“Sólo queríamos divertirnos con todo esto. Quiero decir que es el Mickey Mouse de Steamboat Willie asesinando gente”, dijo el director Jamie Bailey en declaraciones citadas por publicaciones especializadas. “Es ridículo. Corrimos con ello y nos divertimos haciéndolo y creo que se nota”.

No se ha fijado fecha de estreno.

La segunda película es del director Steven LaMorte, que anteriormente dirigió una parodia de terror de “El Grinch”, que no es de dominio público (por eso la película se llama “The Mean One”).

“Un paseo nocturno en barco se convierte en una lucha desesperada por la supervivencia en la ciudad de Nueva York cuando un travieso ratón se convierte en una realidad monstruosa”, es el logline de la película sin título, según un post en el Instagram de LaMorte.

“Steamboat Willie ha traído alegría a generaciones, pero debajo de ese exterior alegre se esconde un potencial de terror puro y desquiciado”, dijo LaMorte en un comunicado citado por los comercios. La película aún no ha comenzado a producirse.

Con la expiración de los 95 años de derechos de autor, el público sólo puede utilizar las versiones iniciales de Mickey y Minnie, no los diseños más conocidos de los personajes.

“Por supuesto, seguiremos protegiendo nuestros derechos sobre las versiones más modernas de Mickey Mouse y otras obras que siguen sujetas a derechos de autor”, declaró Disney en un comunicado antes de que los personajes pasen a ser de dominio público.

LaMorte dijo a Variety que los productores de su película están trabajando con un equipo legal para no entrar en conflicto con Disney, y llamarán a su rabioso roedor Steamboat Willie en lugar de Mickey Mouse.

“Estamos actuando con la diligencia debida para asegurarnos de que no haya dudas ni confusión sobre lo que estamos haciendo”, declaró.