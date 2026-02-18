Netflix se encuentra en la boca de muchos tras el estreno de la docuserie “Reality Check: Inside America’s Next Top Model”, revelando un sinnúmero de controversias que ocurrieron tras bastidores del exitoso “reality” que lanzó la supermodelo Tyra Banks en el año 2002.

Pero uno de los momentos que impactó a cientos de espectadores que sintonizaron la producción lanzada por la gigante de “streaming” el pasado lunes fue cuando el reconocido coach de pasarela, Miss J Alexander, reveló que sufrió un derrame cerebral a una década de ser despedido por la también empresaria.

“Les enseñé a las modelos a caminar, y ahora yo no puedo caminar”, expresó Alexander, al narrar sobre la complicación de salud que sufrió a finales de diciembre de 2022.

Pero la reconocida figura que entrenó a Banks a darlo todo en la tarima desde sus 17 años adelantó que todavía sigue firme en volver a moverse. “Estoy seguro que me volverán a ver, estoy seguro”, acotó el entrenador extraordinario de las divas de la pasarela, quien logró reunirse con sus colegas y amigos, el maquillista Jay Alexander y el fotógrafo Nigel Barker, quienes se tomaron un “selfie”.

Alexander, no obstante, sostuvo que, en cuanto a Banks, no lo ha visitado tras sufrir el derrame cerebral, que le “envió un mensaje de texto” donde dice que desea visitarlo, pero “no, todavía, no”, expuso.

La cruda realidad de America’s Next Top Model

Las expresiones de Alexander se produjeron en la docuserie que revivió algunas de las polémicas que marcaron el “reality” creado por la ex-ángel de Victoria’s Secret que duró unas 24 temporadas.

La competencia, que buscaba mostrar la realidad del modelaje como un oficio mucho más difícil y menos glamoroso de lo que muchos creen, se convirtió en el eje de situaciones humillantes que marcaron la cultura popular norteamericana, así como de críticas severas por el trato de las concursantes.

Estas controversias regresaron al debate durante la pandemia del COVID-19, cuando una nueva generación comenzó a ver repeticiones del show y cuestionaron duramente tanto el reality como a Banks.

Igualmente, la nueva serie surge en momentos en que las exparticipantes rompieron el silencio tanto en transmisiones en vivo que realizaban en sus plataformas personales, o en entrevistas con creadores de contenido como Oliver Twixt y Jessica Kobeissi.