Si hablamos de reality shows, uno de los más controvertidos y recordados del siglo XXI es sin duda America’s Next Top Model (ANTM). El programa debutó en 2003 y se extendió por 24 ciclos hasta 2018, llegando a tener más de 100 millones de espectadores en su época de mayor popularidad.

Creado por la supermodelo Tyra Banks, el reality buscaba mostrar la realidad del modelaje, un oficio mucho más difícil y menos glamoroso de lo que muchos creen, y desafiar los estereotipos de belleza. Cada ciclo reunía a jóvenes con el sueño de convertirse en modelos profesionales, aunque con el tiempo el programa se volvió más polémico, con situaciones humillantes y críticas severas sobre la apariencia de las concursantes.

Estas polémicas regresaron al debate durante la pandemia, cuando una nueva generación comenzó a ver repeticiones del show y a cuestionar duramente tanto el reality como a Banks.

Ahora, Netflix presenta Reality Check: Inside America’s Next Top Model, un documental de tres partes que repasa la historia del programa y sus controversias más duraderas.

“Era la historia perfecta para un documental”, dice Daniel Sivan, director junto a Mor Loushy. “Es la historia de personas que cambiaron la industria, cómo vemos la moda y a nosotros mismos. Y son personas que querían romper barreras, pero terminaron convirtiéndose en matones”.

Loushy agrega: “El mundo de hoy sigue obsesionado con la belleza y la imagen, y vimos la oportunidad de poner eso en el centro del debate y explorar dónde estamos fallando como sociedad”.

El documental ofrece un acceso sin precedentes a los secretos del programa, incluyendo entrevistas con concursantes que vivieron las mayores polémicas, el fotógrafo Nigel Barker, el director creativo Jay Manuel y J. Alexander, conocido como “Miss J”, uno de los entrenadores de pasarela más queridos de ANTM.

Y, por primera vez desde que terminó el programa, Tyra Banks habla sobre las críticas y polémicas. “Le dimos la opción de participar o no. Aceptó y fue muy abierta y honesta. Nos dio cuatro horas de entrevista”, explica Loushy. En la serie, Banks asume algunos errores, pero también señala que el público pedía más y que la industria y la sociedad de aquel entonces no eran iguales a las de hoy.

Sivan matiza: “No todo lo que pasó entonces fue aceptable. Como sociedad hemos evolucionado, pero no lo suficiente. Espero que la gente vea el documental no solo como historia de los 2000, sino también reflexione sobre los errores que seguimos cometiendo hoy”.

El tráiler de la serie fue reproducido 20 millones de veces en sus primeras 48 horas, lo que demuestra que ANTM sigue siendo relevante. “Es uno de los eventos culturales más amados y odiados para nuestra generación. Habla de cómo vemos la belleza, y eso resuena con mucha gente”, concluye Sivan.