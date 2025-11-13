NUEVA YORK. Al preguntarle qué pueden esperar los televidentes cuando MSNBC concrete su separación corporativa de NBC News este fin de semana, la presidenta de la cadena, Rebecca Kutler, señala un póster en la pared de una sala de conferencias en sus nuevas oficinas cerca de Times Square.

El mensaje dice: “Misma misión. Nuevo nombre”.

“Para mí, eso resume exactamente lo que debemos comunicar”, dijo Kutler. “Nuestro trabajo en las próximas semanas es inundar el espacio… y asegurarnos de que sepan que lo que les encanta seguirá siendo exactamente lo mismo el 15 de noviembre”.

El sábado, MSNBC se convertirá oficialmente en MS NOW, siglas de My Source for News, Opinion and the World (Mi Fuente de Noticias, Opinión y el Mundo). Esta es la manifestación más visible de la decisión de la empresa matriz, Comcast, de separar la mayoría de sus canales de cable en una nueva compañía conocida como Versant.

Ya es bastante difícil cuando un socio le comunica al otro que se va a trabajar con otra empresa. En este caso, simplemente están dejando atrás al socio; una cadena de televisión por cable se considera un activo tan valioso en el panorama mediático actual que las grandes empresas prefieren prescindir de ella.

“Muchos de nosotros no sabíamos realmente qué significaba”, dijo la presentadora estrella Jen Psaki, “y al principio no fue una buena sensación”.

Adoptando el espíritu de una startup

Al dejarla sola, MS NOW está adoptando el espíritu de una startup, lo que sugiere que estará mejor posicionada para experimentar sin vínculos con la más corporativa NBC News. “Morning Joe” está lanzando su propio boletín informativo. Se fomentan las ideas para podcasts. La cadena está ampliando los eventos en directo, permitiendo que sus estrellas de televisión interactúen con el público; Rachel Maddow tiene uno en Chicago a finales de este mes.

“No lo vi como un divorcio”, dijo el presentador nocturno Michael Steele. “Lo veo como un hijo que crece y se va de casa. Todos sabemos lo que se siente”.

Como dice Kutler, el enfoque de la cadena en noticias y comentarios con una perspectiva liberal se mantiene intacto. También lo hace su elenco estelar: Maddow, Nicolle Wallace, Ari Melber y otros. MS NOW ha formado su propio equipo de reporteros y personal de apoyo, y se está mudando a una nueva sede al oeste de Broadway, en Manhattan, que, casualmente, fue durante mucho tiempo la sede de The New York Times.

La nueva oficina, equipada con la última tecnología, pone fin a una peculiaridad geográfica: MSNBC y Fox News Channel, dos polos opuestos en política, ya no se encuentran uno frente al otro en la Sexta Avenida.

El equipo de noticias de MS NOW cuenta con alrededor de treinta y seis reporteros, entre ellos Jackie Alemany y Carol Leonnig, ex periodistas del Washington Post. Ha firmado acuerdos de colaboración con Sky News para reportajes internacionales y con AccuWeather para pronósticos meteorológicos.

“Al separarse de NBC News, tiene la oportunidad de cerrar acuerdos por su cuenta para complementar su presencia en la televisión por cable”, afirmó Kate O’Brian, ejecutiva con amplia experiencia en televisión abierta y por cable, quien trabajó varios años en ABC. “Tienen una identidad sólida y una audiencia consolidada de personas que se oponen al presidente Donald Trump”, añadió.

“Son ágiles, flexibles y especializados, lo que les permite adaptarse mejor a cualquier plataforma emergente”, dijo O’Brian.

MS NOW tiene una audiencia menor que la que tenía MSNBC hace un año. El promedio de audiencia de la cadena en horario estelar de lunes a viernes, de 1.17 millones de espectadores este año, representa una caída del 29 % con respecto a 2024; una cifra vinculada en gran medida a la decepción de sus televidentes con los resultados de las elecciones presidenciales. Fox News Channel, popular entre los seguidores de Trump, aumentó un 14 % hasta alcanzar los 3.11 millones de espectadores.

Sin embargo, MSNBC tiene aproximadamente el doble de audiencia que CNN, que experimentó una disminución idéntica del 29 % en espectadores durante los primeros nueve meses de 2025. MSNBC también se vio impulsada por un sólido desempeño la noche de las elecciones, donde compitió codo a codo con Fox, incluso sin contar con el analista de datos Steve Kornacki, quien optó por permanecer en NBC News. La libertad que ofrecía MS NOW atrajo a los periodistas Jacob Soboroff, quien la eligió por encima de NBC News, y Rosa Flores, quien afirmó que se unió a la cadena, ahora con nuevo nombre, procedente de CNN, principalmente porque veía la oportunidad de abarcar una mayor variedad de temas más allá de la cobertura de inmigración que venía realizando.

“Todas las organizaciones de noticias tradicionales están intentando abrirse camino”, dijo Flores. “Sentí que formar parte de una organización de noticias que construía soluciones desde cero era algo tan singular que quise ser parte de ella”.

Para Soboroff, formar parte de un medio de comunicación con una clara identidad política no representó un obstáculo. “Para mí, lo más importante siempre son las personas, no la política”, afirmó. “Siento que hago lo que siempre he hecho: informar sobre los hechos, presentarlos a nuestra audiencia y dejar que la audiencia saque sus propias conclusiones”.

Limpieza de las oficinas en el Rockefeller Center

La empresa está invirtiendo, según se informa, 20 millones de dólares en una campaña de marketing para dar a conocer el cambio, que incluirá vallas publicitarias en Times Square, The Grove en Los Ángeles y el Muro de Experiencia Digital del Capitolio Sur en Washington, D.C.

Mucho más barato es la taza con el logotipo de MSNBC tachado y reemplazado por MS NOW en el lateral.