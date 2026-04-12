Una de las protagonistas de la serie “My 600lb Life” (también conocida como “Kilos Mortales”) del canal TLC falleció, según informó su hermana a través de las redes sociales.

Dolly Martinez tenía 30 años al momento de su fallecimiento.

“Con profunda tristeza les comunico el fallecimiento de mi querida hermana, Dolly. Dolly tenía una personalidad radiante; iluminaba cualquier lugar con su risa, su bondad y su amor. Tenía la habilidad de hacer que todos se sintieran especiales, y su calidez permanecerá con nosotros para siempre”, escribió su hermana Lindsey Cooper en Facebook.

“Aunque nuestros corazones están destrozados, me consuela saber que ahora está reunida con nuestro padre en el cielo. Solo puedo imaginar la alegría de ese reencuentro. Descansa en paz, Dolly. Siempre te amaremos, siempre te extrañaremos y jamás te olvidaremos”, añadió.

La página TMZ fue de las primeras en reseñar la muerte.

El programa es un reality show estadounidense que documenta el progreso -durante un año- de personas con obesidad mórbida, generalmente pesando más de 600 libras, para perder peso y cambiar sus vidas.

Los participantes son tratados por el Dr. Younan Nowzaradan en Texas.