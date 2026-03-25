La reconocida figura de la televisión Mel Schilling falleció a los 54 años, según confirmó su esposo, Gareth Brisbane, a través de un mensaje publicado en redes sociales el martes 24 de marzo.

La noticia llega pocos días después de que la presentadora revelara públicamente que padecía cáncer en etapa terminal, diagnóstico que había compartido el pasado 12 de marzo.

Schilling, ampliamente conocida por su trabajo en programas de televisión en Reino Unido y Australia, fue descrita por su esposo como una madre ejemplar y una mujer valiente que enfrentó su enfermedad con determinación. Incluso durante el tratamiento, continuó trabajando y manteniendo su compromiso con el público.

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La presentadora había sido diagnosticada con cáncer de colon en diciembre de 2023. Tras someterse a una cirugía en febrero de 2024, su condición pareció mejorar inicialmente. Sin embargo, meses después se detectaron nódulos en los pulmones, lo que derivó en un tratamiento intensivo que incluyó múltiples sesiones de quimioterapia.

En diciembre de 2025, su equipo médico le informó que ya no existían opciones de tratamiento disponibles.

La cadena Channel 4, donde Schilling desarrolló gran parte de su carrera, expresó su pesar por la pérdida. Compañeros de trabajo y seguidores también han manifestado su tristeza en redes sociales, recordando su legado en la televisión y su fortaleza personal.