Conrado Osorio murió a los 49 años tras luchas contra el cáncer de color durante casi dos años, el actor colombiano es recordado por su actuación en varias telenovelas y obras de teatro en México.

Su hermano, Jhon Jairo Osorio confirmó la noticia a través de un mensaje de despedida en redes sociales, donde recordó a Conrado con mucho amor.

“Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente. Buen viaje. Me siento orgulloso de ti, de tus películas, de tus terquedades, de tus regaños y de tus enseñanzas. La diste toda. En algún momento seguiremos las conversaciones de hospital… ¡Te quedé debiendo varios cuentos! Te amo” hermano", se lee.

Osorio participó en la serie “Padres e hijos” y en varias obras de Silvia Pinal, así como en telenovelas de Televisa como “Amarte es mi pecado”, “Duelo de pasiones”, “La fea más bella” y “En nombre del amor”.

En cine participó en filmes como “Hombres a la carta”, “Olímpica amistad”, “La profecía de los justos” y “Guardián de las sombras”.

La última publicación de Conrado Osorio

Conrado Osorio compartió con sus seguidores los detalles de su enfermedad, cómo fue su proceso y de qué manera se estaba recuperando; el 26 de octubre posteó lo que sería su última publicación, la celebración de su cumpleaños 49 junto a su familia en el hospital.

El actor, quien siempre se mostró con ánimos y actitud para salir adelante, se dijo agradecido

“En este día que está terminando solo quiero decir: DIOS GRACIAS por tanto por estos años de vida, por mi familia y amigos por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación ; se siente bonito y llena el alma. DIOS PADRE que se haga tu voluntad”, escribió.

En dicho material, su familia le cantó las Mañanitas, le llevó un pastel y lo apapacharon mucho; falleció en una clínica de Medellín, luego de que el cáncer colorrectal que padecía hiciera metástasis en todo su organismo.